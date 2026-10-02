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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Santa Fe presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. Se espera una jornada fresca y con viento moderado.

02/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Durante el día, el viento se mantendrá en torno a los 6 m/s, lo que generará una sensación de frescura. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un ambiente algo fresco y nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variable en Santa Fe. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El lunes 5 de octubre, la temperatura oscilará entre 13° y 26°, con lluvias ligeras nuevamente. El martes 6 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con nubes rotas. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras en el horizonte.

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