Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto pory la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Durante el día, el viento se mantendrá en torno a los 6 m/s, lo que generará una sensación de frescura. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un ambiente algo fresco y nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variable en. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con posibilidad de. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El lunes 5 de octubre, la temperatura oscilará entre 13° y 26°, connuevamente. El martes 6 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 26°, conen el horizonte.