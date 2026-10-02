Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre
Este viernes 2 de octubre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 26°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 39%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica se sitúa en 1006 hPa.
El clima hoy viernes 2 de octubre
Para este viernes 2 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un día agradable en la región.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza se presentan con variaciones en las temperaturas. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo poco nublado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con nubes rotas. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, también con posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Mendoza hoy?
Se prevé un clima agradable con temperaturas entre 12° y 26° y cielo parcialmente nublado.
¿Cuáles son las condiciones actuales?
Actualmente, hay nubes dispersas, 19° de temperatura y viento leve desde el norte.
¿Qué temperaturas se anticipan para hoy?
La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 26° en Mendoza.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan temperaturas similares, con algunas probabilidades de lluvias ligeras a partir del lunes.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para Mendoza en el día de hoy.