Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 39%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica se sitúa en 1006 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un día agradable en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con variaciones en las temperaturas. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo poco nublado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con nubes rotas. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, también con posibilidad de lluvias ligeras.