Colapinto enfrenta un difícil inicio en Bahréin tras recibir severas penalizaciones

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se expresó tras participar en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y admitió que "el sábado está un poco perdido por las penalizaciones", por lo que su atención estará centrada en la preparación para la carrera.

Colapinto concluyó en decimonovena y vigésimo segunda posición en las prácticas libres 1 y 2 respectivamente, y fue objeto de una penalización de 15 lugares en la grilla de salida para la carrera del domingo debido a dos sanciones impuestas en días anteriores.

La primera penalización fue de cinco lugares por el choque que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que resultó en un triple abandono. Además, recibió otra sanción de 10 puestos por haber cambiado el motor de combustión interna, excediendo el límite anual permitido de cuatro cambios.

Con estas sanciones, el argentino partirá desde la última posición incluso si logra clasificar en el séptimo lugar.

En este contexto, Colapinto afirmó que están "enfocados en la carrera", aunque reconoció que "todavía hay mucho por trabajar". Destacó que el rendimiento en la FP2 fue bastante prometedor, expresando su intención de avanzar en la carrera del domingo.

El piloto comentó: "El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera". A su vez, subrayó que "no preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último".

Pese a la adversidad, el oriundo de Pilar mantiene la esperanza de realizar una notable remontada en la carrera programada para las 4 de la madrugada (hora de Argentina), buscando sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo.

Cabe destacar que el Gran Premio de Bahréin se está llevando a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la situación de conflicto en Medio Oriente.

La actividad en el circuito continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a la 1:30 de la madrugada, seguida de la clasificación a las 5.