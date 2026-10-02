Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 62%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que pueden alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura a lo largo del día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 3 de octubre habrá una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo nublado. Para el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 25°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con cielo nublado.