FOTO: Inicia el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- El juicio por jurados populares relacionado con el transfemicidio de Azul Semeñenko, mujer de 49 años asesinada en Neuquén, dio inicio este viernes en la sala 12 de la Ciudad Judicial. El fiscal a cargo del caso reiteró que se trata de un crimen agravado por ensañamiento, odio y violencia de género.

"Tenía múltiples vulnerabilidades, pero acá no estamos para juzgar su vida, sino para juzgar qué le hizo R. D. S. la madrugada del 25 de septiembre de 2025", afirmó el fiscal jefe Agustín García durante su alegato inicial ante los 16 jurados (12 titulares y 4 suplentes).

Acompañado por las abogadas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, García subrayó que el asesinato "fue un homicidio triplemente calificado porque existió ensañamiento, ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género".

El fiscal indicó que presentará evidencia que incluirá testimonios de expertos en criminalística, personal policial, médicos, antropólogas, psiquiatras y psicólogos, así como audios e intervenciones telefónicas.

El juez de garantías Luciano Hermosilla se dirigió al jurado, señalando: "El convencimiento que tienen que lograr ustedes es más allá de toda duda razonable; es un convencimiento que está despojado de algún tipo de duda que no puede ser ficticia, imaginaria o basada en prejuicios o sentimientos".

El hecho

Según la acusación del MPF y la querella particular, R.D.S. asesinó a Azul Semeñenko utilizando golpes con objetos contundentes y al menos 25 puñaladas. Las lesiones defensivas que sufrió la víctima provocaron una hemorragia interna masiva debido a heridas que afectaron el corazón y la aorta torácica.

El ataque ocurrió en el domicilio del imputado, donde ambos llegaron tras que R.D.S. abordara a Semeñenko mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública.

Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo envuelto en una lona y atado con alambres hasta un canal de desagüe en calle Pergamino, donde fue encontrado el 14 de octubre, en avanzado estado de descomposición.

El delito que enfrenta R.D.S. es homicidio triplemente calificado por ensañamiento, odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (artículos 80 incisos 2°, 4° y 11° del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45 C.P.).