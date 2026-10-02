Murió Ricardo Soulé, el creador y poeta de Vox Dei

El rock argentino viste de luto. Ricardo Soulé, fundador, guitarrista, cantante y principal compositor de Vox Dei, falleció en un sanatorio de Quilmes a los 75 años.

El músico, reconocido como uno de los verdaderos pioneros del movimiento nacional, se encontraba alejado de los escenarios desde el pasado 11 de septiembre, fecha en la que había emitido un comunicado público anunciando la suspensión de sus presentaciones para priorizar su estado de salud junto a su familia.

Con su partida se apaga una de las plumas más influyentes de la música popular argentina, autor de composiciones que atravesaron a distintas generaciones e impulsaron el nacimiento de la escena del rock en español a finales de los años sesenta.

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El joven que convirtió el desamor en un himno intergeneracional. Formada en 1967 junto a Willy Quiroga y Rubén Basoalto, Vox Dei irrumpió en la escena con una sensibilidad poética única. Con apenas 17 años y mientras estudiaba en el Colegio Nacional de Quilmes, Soulé compuso “Presente (El Momento En Que Estás)”, inspirada en una ruptura juvenil con quien tiempo después sería su esposa.

Lanzada formalmente en 1970 dentro del álbum debut Caliente bajo el mítico sello Mandioca, la canción se consolidó junto a "La Balsa" y "Muchacha ojos de papel" como uno de los máximos himnos de la juventud argentina.

La potencia de su estribillo trascendió las décadas, impulsada por su reaparición en la película Tango Feroz (1993) y por una versión sinfónica grabada a 50 años de su lanzamiento junto a figuras de la talla de Ricardo Mollo, David Lebón, Chizzo Nápoli y Elena Roger.

"La Biblia": la gesta conceptual que desafió a la época. En enero de 1971, la banda concluyó la grabación de "La Biblia", considerada por la crítica y el público como una de las obras cumbres de la historia del rock en español.

La audaz idea de adaptar pasajes sagrados al lenguaje del rock llevó a la banda a presentar las letras ante la Curia antes de su lanzamiento comercial, obteniendo la bendición del propio Monseñor Giacelli por la síntesis y profundidad lírica alcanzada por Soulé.

Pese al hito que significó para la cultura popular, la obra tuvo un recorrido complejo: Salió inconclusa por incidentes con la cinta: Por problemas policiales y decisiones de la discográfica, el tema "Apocalipsis" se editó sin las partes vocales planeadas originalmente.

Reconocimiento tardío: El propio autor reconoció que el álbum debió esperar décadas para ser comprendido en su totalidad, superando las resistencias iniciales de los sectores más conservadores.

Estreno completo en La Plata: Tras tocarla con teclados en el Ópera en 1986, la banda pudo interpretar la obra conceptual tal como fue concebida en 1971 recién en el año 1997, frente a las escalinatas de la Catedral de La Plata con acompañamiento orquestal.

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