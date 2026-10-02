Falleció Ricardo Soulé, un ícono del rock argentino y fundador de Vox Dei
El músico falleció este viernes a los 76 años, luego de haber anunciado semanas atrás una pausa en sus presentaciones para atravesar un problema de salud acompañado por su familia.
FOTO: Falleció Ricardo Soulé.
Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Ricardo Soulé, uno de los nombres fundamentales del rock argentino y fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a las 6:43, a los 76 años.
La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del histórico músico, compositor y cantante, protagonista de una trayectoria artística que se extendió durante casi seis décadas.
El deceso ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaría temporalmente de los escenarios y suspendiera sus compromisos públicos debido a un problema de salud.
En ese momento, el artista había decidido no brindar precisiones sobre su estado y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.
Lectura rápida
¿Quién fue Ricardo Soulé?
Fundador de Vox Dei y un ícono del rock argentino.
¿Cuándo falleció?
El 2 de octubre a las 6:43 de la mañana.
¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?
No se brindaron detalles específicos sobre su estado de salud.
¿Quién confirmó la noticia?
Su hija, María Victoria, también cantante.
¿Qué anunció semanas antes de su muerte?
Anunció una pausa en sus presentaciones por problemas de salud.
[Fuente: Noticias Argentinas]