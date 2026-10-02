Falleció Ricardo Soulé, un ícono del rock argentino y fundador de Vox Dei

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Ricardo Soulé, uno de los nombres fundamentales del rock argentino y fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a las 6:43, a los 76 años.

La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del histórico músico, compositor y cantante, protagonista de una trayectoria artística que se extendió durante casi seis décadas.

El deceso ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaría temporalmente de los escenarios y suspendiera sus compromisos públicos debido a un problema de salud.

En ese momento, el artista había decidido no brindar precisiones sobre su estado y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.