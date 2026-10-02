Paramount y Warner Bros Discovery se fusionan y adoptan el nombre Skydance

Paramount y Warner Bros. Discovery anunciaron que operarán bajo el nombre de Skydance una vez que su fusión se concrete. El CEO de Paramount, David Ellison, hizo el anuncio el pasado viernes, destacando que Skydance es el nombre de su compañía de producción cinematográfica original.

Este acuerdo, que se valora en aproximadamente 110 mil millones de dólares, está previsto que se cierre el 6 de octubre. La fusión combinará dos grandes estudios de Hollywood, Paramount+ y HBO Max, así como redes como CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network. Además, Skydance controlará franquicias icónicas como "The Lord of the Rings", "Game of Thrones", el DC Universe y "Yellowstone".

La fusión se produjo tras una prolongada batalla corporativa. Netflix había acordado adquirir los negocios de streaming y estudio de Warner Bros antes de que se concretara el acuerdo con Paramount. Doce estados desafiaron la fusión, argumentando que podría reducir la competencia y perjudicar a consumidores y trabajadores. Sin embargo, un juez aprobó esta semana un acuerdo con los fiscales generales de los estados involucrados.

Ellison aseguró que las marcas de Paramount y Warner Bros. seguirán siendo centrales. "Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara u opacara a ninguna de las dos", escribió en su cuenta de X. El nuevo nombre, según él, otorga a la compañía "una identidad propia" mientras permite que ambos estudios "sigan en el centro de atención".