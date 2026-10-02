El Papa Leo XIV critica el arte generado por IA y defiende la humanidad en la creación artística

El Papa Leo XIV se convirtió en un fuerte defensor de la autenticidad del arte humano al criticar la creación artística generada por inteligencia artificial (IA). En un mensaje publicado en X, el Papa destacó la necesidad de distinguir entre el arte creado por humanos y el producido por máquinas, subrayando que "en esta era de inteligencia artificial, se vuelve urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas".

En sus palabras, el Papa Leo XIV expresó: "Hay una diferencia ontológica, incluso antes de una estética, entre el arte y lo que puede generar una máquina a través de cálculos estadísticos basados en millones de imágenes creadas por otros. Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad". Este pronunciamiento se dio en el marco de su misión de preservar la dignidad humana en un mundo cada vez más automatizado.

En una encíclica emitida en mayo, el Papa había profundizado sobre el impacto de la IA en la sociedad, señalando que la dignidad humana debe ser un principio rector en la era de la tecnología avanzada. Sin embargo, a pesar de su firme postura, las empresas de IA, como Anthropic, han intentado influir en el Vaticano para que reconsidere su posición sobre la conciencia no humana, aunque con escaso éxito, según un informe del New York Times.

La intervención del Papa Leo XIV resuena en un momento en que el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad y la expresión artística se intensifica. Su llamado a proteger el arte humano se presenta como un recordatorio de la importancia de la conexión emocional y la experiencia humana en la creación artística, aspectos que las máquinas aún no pueden replicar.