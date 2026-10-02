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Jalil destacó el boom minero en París y pidió acuerdos de Estado más allá de las grietas

El gobernador de Catamarca detalló la expansión del litio en su provincia, defendió el superávit fiscal y valoró la predisposición al diálogo en la relación institucional con el Gobierno nacional.

02/10/2026 | 07:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Jalil viajó junto a la comitiva presidencial y otros gobernadores.

FOTO: Jalil viajó junto a la comitiva presidencial y otros gobernadores.

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    Argentina Week en París 2026

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Adrián Simioni Por Adrián Simioni

En el marco de las actividades desarrolladas durante el encuentro Argentina Week en París, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expuso las proyecciones de inversión que impulsan el desarrollo productivo en el oeste de su provincia. 

El mandatario subrayó el impacto de la minería, la generación de puestos de trabajo y la necesidad de consensuar políticas de largo plazo entre las distintas fuerzas políticas.

En diálogo con la prensa, Jalil remarcó el ritmo de crecimiento que atraviesa el sector minero, impulsado principalmente por el desarrollo de proyectos vinculados al litio:

"Tenemos muchos proyectos de carbonato de litio. El mes que viene, junto con Salta, inauguramos POSCO, que es una zona que tenemos con los salteños; después tenemos Río Tinto, Galaxy y Galán. Catamarca ha duplicado las exportaciones este año y podemos llegar a triplicar y quintuplicarlo el próximo año. Entre empleos directos e indirectos, ya tenemos casi 7.000 empleos".

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Gestión, inversiones y consensos institucionales

Consultado sobre el panorama político nacional y el posicionamiento del peronismo de cara a los próximos turnos electorales, el mandatario provincial puso el foco en la gobernabilidad y en la necesidad de fijar acuerdos estratégicos:

"Es tiempo de acordar, de acompañar algunas políticas. El peronismo tendría que acompañar algunas políticas que tienen que ser políticas de Estado más allá de quién gobierne. Hoy tenemos la responsabilidad de gestionar, de conseguir inversiones y por eso estamos acá."

Al evaluar la relación cotidiana con las autoridades nacionales y las metas de equilibrio macroeconómico, el mandatario catamarqueño destacó los consensos fiscales alcanzados por las provincias:

Diálogo institucional: Jalil valoró el trato recibido por parte del Ejecutivo nacional al remarcar que mantiene "un muy buen diálogo con el Presidente y los ministros" enfocado en captar inversiones y empleo.

Orden fiscal: Destacó que la mayoría de las provincias argentinas operan con disciplina en sus cuentas públicas. "La mayoría de los gobernadores tenemos superávit fiscal o muy poco déficit. Hay discusiones, como la emisión monetaria, que ya son del pasado", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué expuso Raúl Jalil en Argentina Week?
Expuso las proyecciones de inversión para el desarrollo productivo en Catamarca.

¿Quién es Raúl Jalil?
Es el gobernador de la provincia de Catamarca.

¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro?
Durante el evento Argentina Week en París.

¿Dónde se realizó el Argentina Week?
En París, Francia.

¿Por qué es importante la minería en Catamarca?
Impulsa la generación de empleos y el crecimiento económico en la provincia.

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