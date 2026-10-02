Viernes con cielo nublado en Rosario: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
El SMN anticipa posibles lluvias y tormentas para el sábado, mientras que el domingo se prevén neblinas y condiciones más estables.
02/10/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.
Rosario comenzó este viernes con 7,7 grados, cielo ligeramente nublado y neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 97%, el viento sopla del norte a 4 km/h y la visibilidad es de 11 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 21 grados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 40%.
El cambio más marcado se prevé para el sábado, cuando la temperatura oscilará entre 13 y 23 grados. El pronóstico anticipa tormentas fuertes durante la madrugada y tormentas aisladas durante la mañana, con una probabilidad de lluvias del 70%. Durante la tarde las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.
Para el domingo se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22, con neblina durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y noche. El lunes las temperaturas estarán entre 15 y 23 grados, mientras que martes y miércoles serán jornadas más frescas, con máximas de 20 y 19 grados, respectivamente.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual es de 7,7 grados.
¿Qué se espera para el sábado? Se prevé un cambio de temperatura entre 13 y 23 grados, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias del 70%.
¿Qué condiciones se anticipan para el domingo? Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados, con neblina y cielo mayormente nublado.
¿Qué temperaturas se esperan para el lunes? El lunes, las temperaturas estarán entre 15 y 23 grados.
¿Cómo serán los días martes y miércoles? Martes y miércoles serán jornadas más frescas, con máximas de 20 y 19 grados, respectivamente.