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Viernes con cielo nublado en Rosario: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El SMN anticipa posibles lluvias y tormentas para el sábado, mientras que el domingo se prevén neblinas y condiciones más estables.

02/10/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario

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Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

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Rosario comenzó este viernes con 7,7 grados, cielo ligeramente nublado y neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 97%, el viento sopla del norte a 4 km/h y la visibilidad es de 11 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 21 grados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 40%.

El cambio más marcado se prevé para el sábado, cuando la temperatura oscilará entre 13 y 23 grados. El pronóstico anticipa tormentas fuertes durante la madrugada y tormentas aisladas durante la mañana, con una probabilidad de lluvias del 70%. Durante la tarde las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.

Para el domingo se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22, con neblina durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y noche. El lunes las temperaturas estarán entre 15 y 23 grados, mientras que martes y miércoles serán jornadas más frescas, con máximas de 20 y 19 grados, respectivamente.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual es de 7,7 grados.

¿Qué se espera para el sábado? Se prevé un cambio de temperatura entre 13 y 23 grados, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias del 70%.

¿Qué condiciones se anticipan para el domingo? Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados, con neblina y cielo mayormente nublado.

¿Qué temperaturas se esperan para el lunes? El lunes, las temperaturas estarán entre 15 y 23 grados.

¿Cómo serán los días martes y miércoles? Martes y miércoles serán jornadas más frescas, con máximas de 20 y 19 grados, respectivamente.

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