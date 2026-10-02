El herpes zóster: un inesperado riesgo cardiovascular que debes conocer

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) – En el ámbito de la prevención cardiovascular, el enfoque suele centrarse en hábitos como la alimentación, el ejercicio y el monitoreo de la presión arterial. Sin embargo, también es crucial considerar otros factores que pueden afectar la salud del corazón, incluidas ciertas infecciones que inducen una respuesta inflamatoria que podría derivar en complicaciones cardiovasculares.

"Cuando el cuerpo enfrenta una infección, se activa una respuesta inflamatoria para defenderse. Este proceso genera sustancias que pueden facilitar la formación de coágulos y, en individuos con riesgo cardiovascular, aumentar la probabilidad de sufrir un infarto o un ACV", explicó el Dr. Lucio Criado, médico clínico (M.N. 72768).

El herpes zóster es un claro ejemplo de esta conexión, que opera en ambas direcciones. Aquellos que experimentan un episodio de herpes zóster presentan un 34% más de riesgo de sufrir un ACV en los tres meses posteriores, y un 35% mayor riesgo de infarto agudo de miocardio durante el primer mes.

Además, los pacientes con enfermedades cardíacas tienen un 34% más de probabilidad de desarrollar herpes zóster, cifra que coincide con la del ACV, aunque establece una relación diferente.

El herpes zóster

Conocido comúnmente como culebrilla, el herpes zóster es causado por la reactivación del virus varicela-zóster, responsable de la varicela. Este virus permanece inactivo en el sistema nervioso tras haber padecido varicela y puede reactivarse años después, manifestándose generalmente a través de una erupción cutánea con ampollas y dolor intenso, que suele aparecer en el tórax, abdomen o rostro. Sin embargo, las consecuencias de esta infección no se limitan únicamente a la piel.

Cuando se requiere hospitalización por herpes zóster, el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta. Esto ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo, lo que puede generar síntomas como dificultad para respirar. A su vez, los pacientes con insuficiencia cardíaca son más propensos a ser hospitalizados debido a herpes zóster.

"La prevención de infecciones debería ser parte integral del cuidado cardiovascular. En este sentido, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología consideran la vacunación como una estrategia clave en el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular", afirmó el Dr. Luis Cicco, médico cardiólogo (M.N. 81.369).

Esta recomendación está respaldada por datos: a nivel mundial, las vacunas previenen entre 3,5 y 5 millones de muertes anualmente. "Al hablar con nuestros pacientes sobre el cuidado del corazón, cada vez más incluimos la vacunación en la conversación. Es una herramienta de prevención sencilla y esencial", añadió Cicco.

"Envejecer de manera saludable no solo implica vivir más años, sino mantener la capacidad funcional y la calidad de vida. Por ello, las consultas médicas deben ir más allá de los chequeos cardiovasculares tradicionales e incluir también la revisión del esquema de vacunación en adultos", comentó Laura Jorge (M.N 122.713), asesora médica de vacunas de GSK.

El cuidado de pacientes con enfermedades cardiovasculares abarca diversas medidas de prevención. En este contexto, la vacunación se presenta como una estrategia destinada a disminuir la carga de ciertas enfermedades infecciosas y sus complicaciones.