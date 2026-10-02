El chatbot de IA de Musk, Grok, supuestamente alentó a Trump a capturar al presidente de Venezuela

En diciembre de 2025, un mes antes de que Estados Unidos invadiera Venezuela y capturara a su presidente, Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump mantuvo una reunión secreta con Elon Musk, según un informe de Time. Este encuentro se produjo aproximadamente siete meses después de que Musk dejara su puesto en la administración de Trump en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Durante esta reunión, Trump pasó horas conversando con el chatbot Grok de Musk, incluyendo preguntas sobre cómo reaccionarían los venezolanos ante la captura de su presidente, indicó una fuente a Time. Solo unos meses antes, en septiembre, Trump había comenzado a ordenar ataques militares estadounidenses contra barcos venezolanos que supuestamente estaban involucrados en el tráfico de drogas.

Las personas aparentemente habían estado consultando a Grok sobre los ataques a los barcos y el clima político en Venezuela, como informó The Atlantic en ese momento. Grok le comentó a Trump que Maduro era un "dictador profundamente impopular" y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída, según el informe de Time.

Cuando tales celebraciones efectivamente ocurrieron tras la invasión de Estados Unidos el 3 de enero, Trump aparentemente "salió pensando que Grok era ingenioso", reveló la misma fuente.

No sorprende que en junio de este año, el Pentágono anunció que había utilizado a Grok para desplegar y atacar objetivos durante la guerra en Irán.

Si bien Grok no es el único modelo de IA que sirve al Departamento de Defensa (OpenAI también tiene un acuerdo y Anthropic ha estado en discusiones sobre el uso de sus modelos para inteligencia militar y en la guerra moderna), Grok podría convertirse en un favorito aún mayor bajo esta administración. A principios de esta semana, el Pentágono reveló que Musk y Palmer Luckey de Anduril fueron elegidos para co-liderar un estudio sobre cómo la tecnología avanzada se utiliza y puede utilizarse en los campos de batalla.