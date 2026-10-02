Fervo Energy finaliza su primera planta geotérmica en solo 23 meses y promete más avances
La planta Cape Station de Fervo Energy comenzó a vender electricidad a la red el 30 de septiembre, un día antes de lo previsto. Se prevé que genere hasta 4 gigavatios en total.
FOTO: Planta geotérmica de Fervo Energy
Fervo Energy anunció que el 30 de septiembre comenzó a vender electricidad desde su planta Cape Station a la red eléctrica, logrando este hito un día antes de lo programado. Esta planta se convierte en la primera de energía geotérmica mejorada en alcanzar un avance comercial significativo.
La planta se sincronizó con la red hace aproximadamente una semana, poniendo en funcionamiento el primer tercio de lo que se proyecta será una instalación de 100 megavatios. Sin embargo, se prevé que el sitio completo tenga la capacidad de generar hasta 4 gigavatios de electricidad, como ya había informado Fervo anteriormente.
"Ningún equipo ha construido un proyecto como este en ninguna parte del mundo, y lo hicimos antes de lo previsto", declaró Tim Latimer, cofundador y CEO de Fervo, en un comunicado.
Desde el inicio de la construcción hasta el comienzo de las operaciones comerciales, la primera fase de la planta Cape Station tomó 23 meses en completarse. Fervo busca reducir este tiempo a 18 meses para futuros bloques de la planta.
Esta rapidez en la generación de energía resulta atractiva para los operadores de centros de datos, que han estado buscando capacidad en todos los sectores energéticos. La energía geotérmica puede desarrollarse en fases, similar a cómo se construyen los centros de datos, permitiendo que los operadores implementen racks a medida que aumenta la demanda.
Empresas como Google y Southern California Edison han comprometido la compra de energía del proyecto Cape Station de Fervo.
Fervo Energy es una de varias compañías que desarrollan plantas de energía geotérmica mejorada. A diferencia de la energía geotérmica tradicional, que aprovecha fuentes de calor cercanas a la superficie, Fervo y sus competidores están perforando más profundo, donde las rocas son más calientes, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo.
Fervo se hizo pública en mayo a través de una oferta pública inicial (IPO) que recaudó $1.9 mil millones. Fundada en 2017, la compañía ha introducido técnicas de perforación y tecnologías del sector del petróleo y gas al desarrollo de nuevos recursos geotérmicos. Hasta la fecha, ha recaudado más de $1.3 mil millones de inversores, incluyendo Breakthrough Energy Ventures, Congruent Ventures y Capricorn Investment Group.
Lectura rápida
¿Qué logró Fervo Energy?
Fervo Energy completó su primera planta geotérmica en 23 meses y comenzó a vender electricidad a la red el 30 de septiembre.
¿Cuánto puede generar la planta Cape Station?
Se espera que la planta tenga una capacidad total de hasta 4 gigavatios de electricidad.
¿Quién es el CEO de Fervo Energy?
El CEO de Fervo Energy es Tim Latimer, quien destacó el logro como un hito único en el mundo.
¿Qué empresas están comprando energía de Fervo?
Google y Southern California Edison han comprometido compras de energía de la planta Cape Station.
¿Cuánto tiempo tomó completar la planta?
La planta se completó en 23 meses, y Fervo busca reducir este tiempo a 18 meses para futuros bloques.