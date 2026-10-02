Fervo Energy finaliza su primera planta geotérmica en solo 23 meses y promete más avances

Fervo Energy anunció que el 30 de septiembre comenzó a vender electricidad desde su planta Cape Station a la red eléctrica, logrando este hito un día antes de lo programado. Esta planta se convierte en la primera de energía geotérmica mejorada en alcanzar un avance comercial significativo.

La planta se sincronizó con la red hace aproximadamente una semana, poniendo en funcionamiento el primer tercio de lo que se proyecta será una instalación de 100 megavatios. Sin embargo, se prevé que el sitio completo tenga la capacidad de generar hasta 4 gigavatios de electricidad, como ya había informado Fervo anteriormente.

"Ningún equipo ha construido un proyecto como este en ninguna parte del mundo, y lo hicimos antes de lo previsto", declaró Tim Latimer, cofundador y CEO de Fervo, en un comunicado.

Desde el inicio de la construcción hasta el comienzo de las operaciones comerciales, la primera fase de la planta Cape Station tomó 23 meses en completarse. Fervo busca reducir este tiempo a 18 meses para futuros bloques de la planta.

Esta rapidez en la generación de energía resulta atractiva para los operadores de centros de datos, que han estado buscando capacidad en todos los sectores energéticos. La energía geotérmica puede desarrollarse en fases, similar a cómo se construyen los centros de datos, permitiendo que los operadores implementen racks a medida que aumenta la demanda.

Empresas como Google y Southern California Edison han comprometido la compra de energía del proyecto Cape Station de Fervo.

Fervo Energy es una de varias compañías que desarrollan plantas de energía geotérmica mejorada. A diferencia de la energía geotérmica tradicional, que aprovecha fuentes de calor cercanas a la superficie, Fervo y sus competidores están perforando más profundo, donde las rocas son más calientes, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Fervo se hizo pública en mayo a través de una oferta pública inicial (IPO) que recaudó $1.9 mil millones. Fundada en 2017, la compañía ha introducido técnicas de perforación y tecnologías del sector del petróleo y gas al desarrollo de nuevos recursos geotérmicos. Hasta la fecha, ha recaudado más de $1.3 mil millones de inversores, incluyendo Breakthrough Energy Ventures, Congruent Ventures y Capricorn Investment Group.