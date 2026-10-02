FOTO: La 52ª Peregrinación a Luján promete ser una de las más multitudinarias de la historia

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se llevará a cabo este sábado 3 y domingo 4 de octubre, y se anticipa que será una de las convocatorias más históricas con la participación de más de dos millones de personas bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

El recorrido total es de cerca de 60 kilómetros, y se ha previsto un amplio operativo para acompañar a los peregrinos. Este incluye hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, y un escenario donde se llevarán a cabo las misas.

Durante los dos días, se estima que seis mil voluntarios estarán presentes para asistir a los caminantes a lo largo de todo el trayecto.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires han estado trabajando en la coordinación del gran operativo. En este marco, el ministerio de Seguridad contará con efectivos de todas sus áreas, mientras que el área de Salud aportará hospitales móviles y Desarrollo de la Comunidad brindará asistencia a los peregrinos.

Por su parte, Trenes Argentinos ha anunciado un esquema de refuerzos con numerosas formaciones adicionales entre Moreno y Luján para este fin de semana.

El sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias con salida de Moreno hacia Luján, y en dirección opuesta se despacharán 14 trenes para atender el flujo de asistentes a la caminata.

El domingo, cuando se prevé el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo contará con 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Además, AySA también estará presente con un operativo especial de asistencia de agua potable para los fieles que se acerquen a la Basílica. Se dispondrán doce camiones cisterna a lo largo del recorrido de 60 kilómetros, desde el Santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers hasta Luján.