Apuestas 'online': más allá del cálculo político, Brasil hizo lo correcto

Brasil decidió avanzar hacia la prohibición de las apuestas 'online'. El gobierno de Lula da Silva fundamentó la medida en los daños que estos sistemas provocan sobre la salud mental y el endeudamiento de las familias. Más allá de las controversias políticas y jurídicas que rodean la decisión, creemos que el camino elegido es el correcto: frente al crecimiento de la ludopatía, regular el juego no alcanza. Esa convicción también guía a Cadena 3, que desde 2024 decidió no aceptar publicidad de apuestas 'online'.

Desde hace un par de semanas corría el rumor. El pasado viernes 25 y este lunes 28 de septiembre la noticia fue oficializada. El presidente brasileño Lula da Silva anunció la firma de la Medida Provisional 1394/26 y del Decreto 13.128/26.

La primera norma prohíbe, con efecto inmediato, la operación de loterías de apuestas de cuotas fijas, concepto que incluye los sitios de apuestas y casinos 'online' en todo el territorio del país.

La segunda norma ordena la creación de un ente deliberativo llamado Comité Interinstitucional para la supervisión de la explotación y publicidad ilegales de Apuestas de Cuotas Fijas. La norma comprende las ofertas realizadas desde el exterior a personas radicadas en territorio brasileño.

Los fundamentos que llevan a esta decisión, que revierte normas sancionadas por el mismo equipo gubernamental, mencionan el deterioro de la salud mental y el incremento del endeudamiento de las familias a raíz de la adicción generada por estos sistemas. Las autoridades han hablado de la urgente necesidad de "extirpar un cáncer" social.

El estruendo de la medida se ha potenciado porque fue sancionada a escasos nueve días de las elecciones presidenciales. Muchos sostienen que se trata de un golpe de efecto ante la opinión pública, dada la existencia de encuestas que exponen que tres de cada cuatro votantes están en contra de las apuestas 'online'.

Además, existían severos pronunciamientos de las iglesias evangélicas (inclinadas mayoritariamente hacia Bolsonaro) denunciando los daños que estaban ocasionando los problemas de ludopatía asociados a estos sistemas de apuestas. El candidato opositor no ha dudado en calificar estas disposiciones como "una nueva estafa del gobierno de Lula".

Los equipos de fútbol y los influencers, que perciben fondos de sponsors de parte de las llamadas "bets", han criticado la medida y han puesto en duda su constitucionalidad, invocando que se desbaratan los "derechos adquiridos" en función de contratos celebrados bajo plena legalidad.

Lo concreto es que la Medida Provisional ya está en vigor por sesenta días, prorrogables por otro período igual, y requiere para su confirmación definitiva la aprobación del Congreso.

El Poder Legislativo también deberá expedirse sobre las reformas al Código Penal contenidas en el Proyecto de ley penal complementario (PL) 5477/26 para la inclusión de nuevas tipificaciones de delitos y sus respectivas penas de prisión para quienes realicen explotación ilegal de este tipo de apuestas.

La entidad que agrupa a las empresas que explotan licencias de apuestas 'online', al igual que algunos clubes de fútbol, ha anunciado que recurrirán a la Justicia para impugnar la nueva norma.

A partir del próximo martes 6 de octubre, la publicidad de las empresas de apuestas deberá desaparecer de todos los medios, incluidas las camisetas de jugadores y la estática de los estadios de fútbol. Tampoco se podrá continuar con la venta de indumentaria deportiva que lleve impresas las marcas de estas empresas. Solamente estarán exceptuados los hinchas que hayan adquirido esas prendas con anterioridad, quienes podrán seguir utilizándolas.

Al margen de las consideraciones en torno al "oportunismo electoral", apartando estimaciones de legalidad constitucional y sin previsión fundada de las resoluciones judiciales que puedan recaer sobre potenciales demandas, debemos aplaudir la decisión del titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Brasil.

El mundo asiste asombrado al explosivo crecimiento de la ludopatía y hasta el presente solamente hemos visto inútiles medidas regulatorias que parten de la idea de que la cuestión consiste en "controlar" y disponer de sitios de apuestas revestidos de legalidad. Ya nos extendimos sobre ese aspecto en abril pasado.

Todo el juego 'online' es nocivo para las personas y para la sociedad. No debe existir. No suma ningún valor útil a la satisfacción de necesidades que requieren la plenitud del ser humano.

Brasil ha tomado una iniciativa altamente positiva. Deberemos seguir con atención el desarrollo de su experiencia.

Por aquí el tema no aparece en las agendas de la política. En la próxima campaña electoral, este debería ser un tema central en la indagatoria a los candidatos.