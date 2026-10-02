Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

El sorteo número 5483 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8927, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Peine).

1° 8927

2° 5150

3° 9610

4° 9425

5° 8106

6° 2263

7° 9330

8° 7183

9° 0356

10° 3822

11° 1976

12° 6243

13° 5700

14° 1091

15° 7464

16° 5401

17° 7754

18° 9719

19° 3972

20° 9514

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5483 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El viernes 2 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 8927.

¿Qué significa el número a la cabeza?

Se interpreta como "A primera (El Peine)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.