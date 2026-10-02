Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.
El sorteo número 5483 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 2 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8927, correspondiente a "A primera (El Peine)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5483 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8927, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Peine).
1° 8927
2° 5150
3° 9610
4° 9425
5° 8106
6° 2263
7° 9330
8° 7183
9° 0356
10° 3822
11° 1976
12° 6243
13° 5700
14° 1091
15° 7464
16° 5401
17° 7754
18° 9719
19° 3972
20° 9514
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5483 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8927.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Peine)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.