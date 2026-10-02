Consejos para cargar el lavavajillas: cómo evitar platos sucios

La forma de cargar un lavavajillas es un tema que suele generar debates en los hogares. Preguntas como si es necesario enjuagar los platos, si los cubiertos deben apuntar hacia arriba o hacia abajo, y si los platos pueden tocarse entre sí son comunes. Sin embargo, no todos los elementos del lavavajillas requieren un espacio amplio a su alrededor. Un poco de contacto incidental está permitido, pero no se deben apilar ni encajar los platos y cuencos.

El objetivo principal es garantizar que el agua y el detergente lleguen a cada superficie sucia. Por ejemplo, los platos pueden estar uno al lado del otro en la rejilla, pero no deben estar presionados entre sí. En el caso de los cuencos, no se recomienda que estén apilados o superpuestos, ya que esto puede impedir que los chorros de agua accedan a sus superficies internas. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas de limpieza en el Good Housekeeping Institute, "lo ideal es que el borde de un cuenco repose contra el borde inferior del cuenco que está delante, en lugar de contra su lado curvado o borde. Cuando los cuencos se superponen por sus lados curvados, se anidan, y eso puede bloquear el rociado para alcanzar y limpiar la parte superior del cuenco".

Por lo tanto, se sugiere organizar los cuencos de manera que estén separados y orientados hacia el spray. Este principio también se aplica a ollas, sartenes y otros elementos más grandes. Es fundamental dejar suficiente espacio para que el agua circule a su alrededor y posicionarlos de modo que sus superficies sucias estén frente al spray más fuerte.

Otro aspecto a considerar son los brazos de rociado. Estos necesitan girar libremente para distribuir el agua en todo el lavavajillas. Un utensilio alto o un objeto que obstruya su movimiento puede impedir que un brazo gire, lo que resultará en que algunos platos reciban menos agua y salgan sucios. Antes de iniciar un ciclo, es recomendable girar el brazo de rociado a mano para asegurarse de que no haya nada bloqueándolo.

Una vez que se dominan los conceptos básicos de separación de platos y se mantiene despejado el área de los brazos de rociado, hay algunas pautas adicionales que pueden ayudar al lavavajillas a funcionar de manera más efectiva:

Raspa, no enjuagues . Si se va a poner en marcha el lavavajillas de inmediato, basta con raspar los restos de comida y cargarlo. Los detergentes actuales están diseñados para eliminar los residuos alimenticios, y el pre-enjuague desperdicia agua. Si los platos se dejarán en la máquina todo el día, se sugiere usar un ciclo de enjuague.

. Si se va a poner en marcha el lavavajillas de inmediato, basta con raspar los restos de comida y cargarlo. Los detergentes actuales están diseñados para eliminar los residuos alimenticios, y el pre-enjuague desperdicia agua. Si los platos se dejarán en la máquina todo el día, se sugiere usar un ciclo de enjuague. Coloca los platos en la rejilla inferior . Asegúrate de que el lado sucio esté orientado hacia el centro de la rejilla, donde el spray es generalmente más potente.

. Asegúrate de que el lado sucio esté orientado hacia el centro de la rejilla, donde el spray es generalmente más potente. Inclina las cacerolas hacia abajo . Las ollas, sartenes y cazuelas deben posicionarse de manera que el agua pueda alcanzar su interior y drenar, en lugar de acumularse.

. Las ollas, sartenes y cazuelas deben posicionarse de manera que el agua pueda alcanzar su interior y drenar, en lugar de acumularse. Mantén los vasos y tazas en la rejilla superior . Coloca los vasos entre los pines, no sobre ellos, y orienta las tazas de modo que el agua no se acumule en sus bases.

. Coloca los vasos entre los pines, no sobre ellos, y orienta las tazas de modo que el agua no se acumule en sus bases. Asegura los plásticos ligeros . De lo contrario, pueden volcarse durante el ciclo, llenarse de agua o moverse hacia el camino de un elemento calefactor en modelos que lo tienen.

. De lo contrario, pueden volcarse durante el ciclo, llenarse de agua o moverse hacia el camino de un elemento calefactor en modelos que lo tienen. No bloquees el dispensador de detergente. Colocar grandes ollas o platos directamente frente a él puede impedir que se abra correctamente y que el detergente llegue a la carga.