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Colapinto y su enfoque en la carrera del GP de Bahréin tras las sanciones

El piloto argentino tendrá que lidiar con un fin de semana complicado en la Fórmula 1 debido a sanciones que lo relegan en la grilla.

02/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Colapinto en Sepang.

FOTO: Colapinto en Sepang.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (de Alpine) participó en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y manifestó que la clasificación, programada para este sábado, no tiene relevancia para él.

Esto se debe a que Colapinto enfrenta dos sanciones que lo obligarán a iniciar la carrera desde 15 posiciones más atrás de donde termine en la clasificación. Una de estas penalizaciones es de cinco puestos por un choque que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que resultó en un triple abandono, y la otra es de 10 posiciones por haber cambiado el motor de combustión interna, superando el límite de cuatro cambios permitidos en la temporada.

Por lo tanto, Colapinto comenzaría desde el último lugar, incluso si logra clasificar en la séptima posición.

En cuanto a su desempeño en la actividad de este viernes, el argentino ocupó el decimonoveno puesto en la primera práctica libre y el vigésimo segundo en la segunda, enfocándose en ensayar el ritmo de carrera en lugar de buscar una vuelta rápida.

Por otro lado, el líder en la primera tanda de entrenamientos fue el neerlandés Max Verstappen (de Red Bull) y en la segunda, la primera posición fue para el monegasco Charles Leclerc (de Ferrari).

La actividad del GP de Bahréin, que se realiza en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, debido a la situación de conflicto en Medio Oriente, continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué dijo Colapinto sobre la clasificación?
No le importa la clasificación debido a las sanciones que lo relegan en la grilla.

¿Cuáles son las sanciones que enfrenta?
Recibió cinco puestos por un choque en Azerbaiyán y diez por cambiar el motor.

¿Desde dónde comenzará la carrera?
Comenzará desde el último puesto, independientemente de su clasificación.

¿Cómo le fue en las prácticas libres?
Quedó decimonoveno en la primera y vigésimo segundo en la segunda práctica.

¿Dónde se realiza el GP de Bahréin?
En el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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