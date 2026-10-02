De la ciencia al mercado: CITES convierte el talento del interior en empresas de escala global

El ecosistema emprendedor y tecnológico en la Argentina encuentra en las tecnologías profundas (Deep Tech) una de sus mayores oportunidades de crecimiento internacional.

En ese marco, el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES) opera como un vehículo estratégico de capital emprendedor dedicado a identificar talento en la academia y transformarlo en startups comerciales capaces de resolver problemáticas complejas.

Leandro Seguro, analista de desarrollo de negocios de CITES, detalló la metodología de trabajo de la firma en el marco del 80° aniversario del Grupo Sancor Seguros en Sunchales. El especialista explicó las particularidades de invertir en fases de alto riesgo desde el interior del país:

"CITES invierte en la parte más riesgosa del proceso porque lo hace en compañías de ciencia a las que se les añade un componente de desarrollo tecnológico. Hacerlo desde el interior de Latinoamérica incrementa el riesgo, pero nos da la ventaja de capturar el talento científico que hay en Argentina y los países vecinos para encontrar buenas compañías".

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El puente entre el laboratorio y el mundo corporativo

Una de las tareas centrales del fondo radica en acompañar la transición de los investigadores hacia el rol de líderes empresariales. "Estamos en un proceso en el cual necesitamos convertir a los científicos en empresarios y hay un salto demasiado grande. Acompañamos ese paso para transformar un proyecto académico en una empresa con inversores, accionistas, empleados y todas las obligaciones formales", remarcó Seguro.

Entre las principales iniciativas respaldadas por CITES, que gestiona su segundo fondo de inversión enfocado en múltiples verticales tecnológicas, se destacan:

Desarrollo biotecnológico e investigación médica: Proyectos como Biolofarma, enfocados en la fase clínica de nuevos fármacos para abordar problemáticas globales como la obesidad y la diabetes.

Dispositivos y soluciones para el agro: Aplicación de robótica, biotecnología e inteligencia artificial para optimizar procesos en el sector agroindustrial.

Construcción de ecosistema regional: Fomento de la sinergia entre capitales privados y entidades científicas para retener el valor intelectual en el país.

Al evaluar las perspectivas a mediano y largo plazo del sector, el especialista enfatizó la necesidad de sostener visiones estratégicas continuadas en el tiempo:

"Nuestro negocio demanda entre 10 y 15 años. En momentos donde reina la inmediatez, sostener una mirada a largo plazo requiere mucha esperanza para contribuir al desarrollo del país".