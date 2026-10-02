FOTO: Prisión preventiva para cómplice de "Camboya" Peloc tras su fuga en Salta

La Justicia de Salta dictó este viernes la prisión preventiva de un hombre de 42 años, acusado de haber colaborado en la fuga de Jonatan Jordan "Camboya" Peloc, un delincuente recapturado tras varios meses de estar prófugo.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, solicitó esta medida en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, argumentando que existía un entorpecimiento de la investigación y un riesgo de fuga.

El juez Martín Pérez escuchó los argumentos presentados por Paz y decidió hacer lugar al pedido, dictando la prisión preventiva del acusado.

El implicado había sido arrestado el miércoles anterior en la zona sur de la ciudad de Salta, durante un allanamiento solicitado por el fiscal, en el marco de la investigación relacionada con la evasión de Peloc, quien está imputado por homicidio agravado.

Según la acusación, el detenido habría adquirido un Citroën C4, vehículo en el que se encontró a Peloc antes de su recaptura, ocurrida el pasado martes 8 de septiembre.