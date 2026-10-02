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El legado del Rey: la vitrina completa de campeonatos y premios de Messi con Argentina

El capitán argentino concluye su etapa en la Albiceleste habiendo conquistado 6 títulos con la Selección y 12 galardones al mejor jugador del mundo.

02/10/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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La vitrina completa de campeonatos y premios de Messi con Argentina.

FOTO: La vitrina completa de campeonatos y premios de Messi con Argentina.

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Mauricio Coccolo Por Mauricio Coccolo

La trayectoria de Lionel Messi con la camiseta argentina no solo se mide por sus pinceladas de talento o su longevidad, sino por una vitrina de títulos que transformó la frustración en gloria. De la mano de su liderazgo, Argentina concretó un ciclo histórico que devolvió al país a la cima del fútbol sudamericano y mundial.

El punto de quiebre en la Selección mayor se concretó en el Estadio Maracaná con la obtención de la Copa América 2021, logro que inició un ciclo dorado completado con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024

A esos cuatro certámenes absolutos se suman la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 en 2005.

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La vitrina de títulos con la Selección Argentina

-Selección Absoluta-

Copa América (2021): Campeón y MVP del torneo.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA / Finalissima (2022): Campeón y MVP del partido.

Copa Mundial de Fútbol (2022): Campeón del mundo y Balón de Oro (MVP) del torneo.

Copa América (2024): Bicampeón de América (MVP: James Rodríguez).

-Selecciones Juveniles-

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (2005): Campeón, goleador y MVP del torneo.

Medalla de Oro Olímpica (2008): Campeón olímpico en Beijing.

El dominio del planeta: 12 galardones al mejor del mundo

A la par de sus logros colectivos con la camiseta nacional, el rosarino construyó un dominio individual sin precedentes en la historia del deporte, habiendo sido premiado en 12 ocasiones como el mejor futbolista del planeta por los dos organismos más prestigiosos:

Balón de Oro de France Football: Conquistado en 8 oportunidades (2009, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

FIFA The Best / Jugador Mundial de la FIFA: Galardonado en 4 ediciones (2009, 2019, 2022 y 2023).

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Lectura rápida

¿Cuál es la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina? Se mide por sus títulos y liderazgo, culminando en un ciclo histórico para el fútbol argentino.

¿Qué logros destacan en su carrera internacional? Obtención de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y bicampeonato de América en 2024.

¿Qué títulos ha ganado Messi con la Selección Absoluta? Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Fútbol 2022 y Copa América 2024.

¿Cuántas veces ha sido premiado como el mejor futbolista del mundo? Ha recibido 12 galardones, incluyendo 8 Balones de Oro y 4 FIFA The Best.

¿Cuáles son sus logros en selecciones juveniles? Campeón del Mundial Sub-20 en 2005 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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