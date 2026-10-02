El legado del Rey: la vitrina completa de campeonatos y premios de Messi con Argentina

FOTO: La vitrina completa de campeonatos y premios de Messi con Argentina.

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Por Mauricio Coccolo

La trayectoria de Lionel Messi con la camiseta argentina no solo se mide por sus pinceladas de talento o su longevidad, sino por una vitrina de títulos que transformó la frustración en gloria. De la mano de su liderazgo, Argentina concretó un ciclo histórico que devolvió al país a la cima del fútbol sudamericano y mundial.

El punto de quiebre en la Selección mayor se concretó en el Estadio Maracaná con la obtención de la Copa América 2021, logro que inició un ciclo dorado completado con la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.

A esos cuatro certámenes absolutos se suman la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 en 2005.

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La vitrina de títulos con la Selección Argentina

-Selección Absoluta-

Copa América (2021): Campeón y MVP del torneo.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA / Finalissima (2022): Campeón y MVP del partido.

Copa Mundial de Fútbol (2022): Campeón del mundo y Balón de Oro (MVP) del torneo.

Copa América (2024): Bicampeón de América (MVP: James Rodríguez).

-Selecciones Juveniles-

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (2005): Campeón, goleador y MVP del torneo.

Medalla de Oro Olímpica (2008): Campeón olímpico en Beijing.

El dominio del planeta: 12 galardones al mejor del mundo

A la par de sus logros colectivos con la camiseta nacional, el rosarino construyó un dominio individual sin precedentes en la historia del deporte, habiendo sido premiado en 12 ocasiones como el mejor futbolista del planeta por los dos organismos más prestigiosos:

Balón de Oro de France Football: Conquistado en 8 oportunidades (2009, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

FIFA The Best / Jugador Mundial de la FIFA: Galardonado en 4 ediciones (2009, 2019, 2022 y 2023).

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