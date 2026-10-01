Emotivos mensajes de la Scaloneta a Messi en su despedida de la selección argentina

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- Parte del plantel de la Selección argentina comenzó a palpitar la despedida de Lionel Messi, con emotivas palabras para el astro argentino y firmas en la nueva camiseta que se usará el próximo 6 de octubre.

El histórico capitán y por muchos años emblema del conjunto nacional tendrá sus últimos 90 minutos a disputar con la celeste y blanca. Será una camiseta especialmente para dicho partido, con nombre y números de color dorado y con el sol de mayo de fondo; la misma fue autografiada por los jugadores de la denominada "Scaloneta" para dedicarle palabras en despedida al "10".

En un video, el técnico que logró lo que tantos argentinos y el mismo rosarino buscaron durante años -salir campeón del mundo-, Lionel Scaloni, se expresó con gratitud por haber compartido una de las mejores etapas con la "Albiceleste": "Eternamente agradecido por haber podido ser parte de su historia maravillosa con la camiseta de la Selección".

Por su parte, el delantero del Atlético Madrid y uno de los protagonistas de la máxima conquista de Messi con la Selección, y parte de la nueva camada, Julián Álvarez, señaló su fanatismo al "verlo como un ídolo y como un ejemplo a seguir desde chico".

Por su lado, el jugador que se impuso como titular indiscutido en la zaga central del Manchester United y del propio conjunto nacional, Lisandro Martínez, afirmó el cariño que le tienen a la "Pulga" en el presente y que perdurará en el tiempo: "Nosotros tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida así".

También Franco Mastantuono, uno de los apuntados como futuros sucesores de la camiseta número "10" y que por poco no fue al mundial, describió el significado de haber compartido plantel: "Un sueño que cumplí yo".

Por su parte, tal como lo caracteriza, el nuevo arquero del Chelsea, Emiliano "Dibu" Martínez, entre risas dijo: "¡Eh, escriben un libro!, no llegan a escribir todos".

En el caso del volante titular del Liverpool y de la Selección, Alexis Mac Allister afirmó que "es algo irrepetible" y agregó: "Lo disfruté al máximo".

La figura del Como 1907, con presente y futuro en la "Albiceleste", Nico Paz, que convirtió en la goleada ante Bolivia, contó qué es lo que se llevó de su experiencia con Messi: "Aprendí muchísimo de él y la verdad le agradezco mucho".

Por último, el nuevo capitán de la Selección argentina, que debutó con un gol, por primera vez como encargado de la cinta, Cristian "Cuti" Romero, quien lo describió como "una persona brillante" y sentenció: "La verdad que lo amo".