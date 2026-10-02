El regreso del fleco en la decoración: un toque vintage y expresivo

El regreso del fleco en la decoración ha sorprendido a muchos, recordando los tiempos en que los hogares de nuestras abuelas estaban llenos de elementos florales y muebles tapizados. Lo que antes se consideraba anticuado, hoy se ha convertido en un símbolo de estilo y originalidad. Este detalle decorativo se ha vuelto omnipresente, marcando el fin de una larga etapa de minimalismo en el diseño.

Según Carrie Moore, diseñadora de interiores, este resurgimiento es bienvenido. La tendencia actual favorece toques tradicionales y hasta caprichosos, donde un detalle con flecos puede hacer que un ambiente se sienta "más complejo y menos pulido", como explica Jeanne Hayes de Camden Grace Interiors. La diseñadora de West Hartford, Connecticut, añade que los diseñadores y propietarios de viviendas están incorporando más textura, patrones y personalidad, y el fleco es una forma sencilla de introducir esos elementos.

Por su parte, Marisa Gutmacher, vicepresidenta de diseño de Samuel Sons, destaca que históricamente el fleco se utilizaba para terminar y proteger los bordes de los textiles. Sin embargo, con el tiempo, ha evolucionado hacia un detalle decorativo que transmite una estética particular. En la década de 1920, tenía un atractivo Art Deco, en los años 80 era sinónimo de glamour, y en la década de 2010, se asoció con el estilo boho. Hoy en día, el uso del fleco no tiene un estilo definido.

Gutmacher observa que los diseñadores utilizan el fleco con mayor libertad y resalta la versatilidad que ofrece. "Los flecos pueden ser novedosos, elegantes, románticos o sutiles", explica. Moore complementa que la tendencia actual celebra una "resurgencia de expresividad". "Es una forma en que las personas pueden expresar su estilo personal o un diseño particular", señala.

Los flecos y borlas son increíblemente versátiles y se adaptan a diferentes estilos, pero hay algunas reglas básicas a seguir. Britany Simon, diseñadora de interiores en Scottsdale, Arizona, aconseja practicar la moderación. "El fleco debe sentirse como una puntuación, no como toda la oración". Al elegir un lugar para el fleco, es importante considerar su función. Si el detalle corre el riesgo de enredarse o quedar atrapado, Hayes sugiere optar por un lugar más adecuado, como una silla con acento, un otomano o un cojín.

En uno de sus proyectos, Moore incorporó una lámpara de araña con flecos en una casa de estilo "cuentacuentos". "Este detalle resalta el encanto vintage del hogar y el amor de la clienta por un toque de glamour", comenta. Además, sus clientes no tienen que preocuparse por desenredar los flecos de una silla.

Es igualmente importante prestar atención al propio fleco. Mientras que un acabado "sustancial e intencional" suele ser chic, Hayes advierte que los hilos delgados y frágiles pueden parecer desordenados. Una vez elegido el lugar y la escala, se debe disfrutar de los detalles. Cuando se combina con una pieza de color pastel o un patrón, un borde peludo puede darle a cualquier habitación un aire acogedor.

Para un enfoque más moderno, se puede crear contraste. "Si todo lo que rodea al fleco es tradicional, ornamentado o excesivamente decorativo, puede empezar a sentirse muy literal", comparte Simon. "Me gusta combinar el fleco con siluetas más limpias, muebles contemporáneos, materiales como piedra, maderas hermosas o incluso elementos escultóricos".

Hayes concluye que no se trata tanto de seguir una tendencia, sino de añadir un poco de personalidad a las piezas que ya se aman. El fleco ha tenido altibajos en su popularidad, por lo que no está en riesgo de desaparecer. Si se pueden utilizar borlas y flecos de una manera que hable de la perspectiva única de diseño de cada uno, este regreso está destinado a perdurar.