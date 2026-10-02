Las elecciones en Brasil definirán el futuro de la Amazonía y sus políticas ambientales

FOTO: El futuro de las políticas sobre Amazonía está en juego en las elecciones de Brasil

SAO PAULO (AP) — La elección presidencial de octubre en Brasil podría redefinir el futuro de Amazonía, ya que el ganador gobernará el país que alberga cerca del 60% de la selva tropical más grande del mundo, un ecosistema vital para el clima global.

De cara a la primera vuelta de la votación el domingo, los favoritos son el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato no consecutivo.

La conservación de Amazonía ha estado ausente en gran medida de la campaña de este año. Aun así, ambos candidatos representan visiones marcadamente distintas sobre cómo debería gestionarse la selva tropical, y expertos en clima y conservación advierten que una victoria de Flávio Bolsonaro podría revertir las políticas de control de la deforestación que Lula restableció tras asumir el cargo en 2023.

Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, la deforestación en Amazonía se disparó alrededor de un 60%, con más de 45.000 kilómetros cuadrados (17.400 millas cuadradas) talados, según datos oficiales. Con Lula, la deforestación ha caído un 45%, alcanzando su nivel más bajo en más de una década.

Las políticas de Lula enfrentarían resistencia en un Congreso conservador, donde el agronegocio tiene una gran influencia. Pero su plan amplía en gran medida una agenda de recortes de emisiones y financiamiento de bosques tropicales.

Flávio Bolsonaro se ha comprometido a poner fin a la deforestación ilegal para 2029, un año antes del objetivo actual de Brasil. La meta de Lula va más allá: deforestación neta cero para 2030, lo que significa que cualquier pérdida de bosque, legal o ilegal, tendría que compensarse mediante restauración.

La deforestación y otros cambios en el uso del suelo son las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, que impulsan el calentamiento global. Los riesgos son especialmente altos en Amazonía, que almacena enormes cantidades de dióxido de carbono y genera humedad atmosférica que ayuda a regular el clima mucho más allá de Sudamérica.

El senador Bolsonaro no ha detallado sus políticas relacionadas con Amazonía, y se ha limitado a decir que su administración intensificaría los esfuerzos contra el delito ambiental y promovería la conservación.

"Flávio Bolsonaro es un defensor del medio ambiente y de quienes preservan los bosques en pie y los ríos limpios", dijo el equipo de campaña de Bolsonaro en un comunicado enviado a The Associated Press. Señaló que su gobierno crearía incentivos económicos para la conservación y la restauración.

En una entrevista en agosto con Jornal Nacional, el noticiero televisivo más visto de Brasil, Bolsonaro manifestó que no creía en el cambio climático, sino en fenómenos meteorológicos extremos.

"Son eventos cíclicos", sostuvo Bolsonaro. "La mejor manera de abordar los problemas ambientales es lo que hicimos durante la administración (de Jair) Bolsonaro: aprobar un marco de saneamiento básico para combatir las aguas residuales que pasan frente a la puerta de tu casa".

Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de grupos ambientalistas, dijo que la deforestación podría volver a dispararse si Bolsonaro siguiera el camino de su padre de desmantelar la fiscalización y debilitar las protecciones.

"El riesgo que enfrentamos es que Brasil podría alejarse de una agenda ambiental positiva hacia una postura más similar a la que ahora adopta Estados Unidos: una de negación del clima", advirtió Astrini.

Expertos señalan que la palabra clave en la promesa de Bolsonaro sobre la deforestación podría ser "ilegal". Alertan que su administración podría debilitar protecciones y ampliar las zonas donde el desmonte está legalmente permitido, lo que permitiría que la deforestación aumente mientras, técnicamente, se cumple la promesa.

"Dado su largo historial de promover protecciones ambientales más débiles, existe la preocupación de que actividades que hoy se consideran ilegales simplemente puedan legalizarse y dejen de estar sujetas a fiscalización", dijo Taciana Stec, especialista en política climática de Talanoa, un centro de análisis brasileño.

En Amazonía, por lo general, los propietarios de tierras deben preservar el 80% de la vegetación nativa en sus predios. En 2019, Bolsonaro fue coautor de un proyecto de ley que habría eliminado ese requisito, al describirlo como un obstáculo para el desarrollo.

La propuesta se retiró tras la oposición de líderes del agronegocio, que temían que dañara la reputación de la soya y la carne brasileñas en mercados cada vez más recelosos de la deforestación.

El equipo de campaña de Bolsonaro incorporó a Marcelo Donnini Freire, un gestor ambiental que ocupó cargos de alto nivel durante los últimos meses de la administración de Jair Bolsonaro, para ayudar a dar forma a su plataforma ambiental.

En septiembre, Freire se reunió con organizaciones ambientalistas, entre ellas, la Coalición Brasileña sobre Clima, Bosques y Agricultura, que aboga por el liderazgo de Brasil en la economía de bajas emisiones de carbono.

Una persona que ha participado en discusiones internas de la campaña, pero que no está autorizada a hablar públicamente, dijo que sería poco probable que un gobierno de Bolsonaro cambie las restricciones actuales a la deforestación en propiedades privadas. Una propuesta así enfrentaría la oposición del agronegocio orientado a la exportación y correría el riesgo de socavar inversiones en proyectos de carbono y biocombustibles.

Sin embargo, podría persistir la presión para aumentar el desmonte entre productores más pequeños con poco acceso a mercados de exportación o a ingresos por créditos de carbono.

Aunque el equipo de campaña de Bolsonaro dijo a la AP que él priorizaría una fiscalización impulsada por la tecnología contra incendios forestales y delitos ambientales, ha hecho campaña por toda Amazonía con promesas de flexibilizar las regulaciones ambientales.

Una herramienta de fiscalización permite que las autoridades impongan sanciones por desmonte ilegal basándose únicamente en el monitoreo satelital. Jair Bolsonaro frenó esa política, y Lula la restableció en 2023. Un proyecto de ley tramitado por la vía rápida, respaldado por la bancada del agronegocio en Brasil, la debilitaría. Flávio Bolsonaro no dijo si preservaría la medida.

Algunos aliados de Bolsonaro han sido multados por infracciones ambientales y han hecho campaña contra la fiscalización. El medio noticioso Sumauma encontró que candidatos en toda Amazonía habían acumulado alrededor de 33 millones de dólares en multas ambientales, la mayoría, de partidos alineados con los Bolsonaro.

En un mitin realizado en junio en Belém, que fue sede de la cumbre climática de la ONU el año pasado, Bolsonaro prometió "modernizar" las leyes ambientales y facilitar las licencias para la agricultura, la ganadería y la minería. En agosto, hizo campaña en el Territorio Indígena Estacao Parecis, en Mato Grosso, y prometió mayor autonomía para las comunidades indígenas.

"Ellos decidirán qué ocurre en sus tierras", dijo Bolsonaro en el pódcast Market Makers. "Si quieren cultivar o arrendar su territorio, serán libres de hacerlo. Si quieren autorizar la minería en sus tierras, también podrán hacerlo".

"Todo esto se hará de manera responsable y con salvaguardas ambientales, respetando sus deseos", añadió.

Los territorios indígenas son algunas de las áreas mejor conservadas de Amazonía, pero enfrentan una creciente presión de agricultores y de la minería ilegal de oro. Bolsonaro no dijo si su administración establecería reglas de deforestación para tierras indígenas.

En 2022, Jair Bolsonaro ganó en cinco de los nueve estados de Amazonía Legal de Brasil. Breno Rodrigues de Messias Leite, politólogo de la Universidad Federal de Amazonas, dijo que las promesas de Flávio Bolsonaro de flexibilizar las protecciones ambientales podrían atraer a votantes de la región que ven las normas como excesivamente restrictivas y gravosas para las empresas.

"Aquí nadie piensa: 'Hay un bosque allá, voy a ir a talarlo'", señaló. "Pero hay una idea profundamente arraigada en la mente de quienes viven aquí. Primero, se sienten aislados. Segundo, cuando el Estado aparece, llega con mano dura, con sanciones en lugar de infraestructura".

Si Flávio Bolsonaro gana, agregó Leite, podría impulsar políticas que provoquen un daño ambiental. "Tendrá que responder a su base electoral, que precisamente son los productores rurales. Ese sector quiere una mayor flexibilización de las regulaciones ambientales".