Protestas estudiantiles en Francia: la violencia deja heridos y miles de detenidos

Buenos Aires, 2 octubre (NA) — Las manifestaciones estudiantiles continuaban este viernes en diversas ciudades de Francia, tras los episodios de violencia que se registraron recientemente, según reportes de medios locales. La situación se ha vuelto tensa, con estudiantes y fuerzas de seguridad involucrados en enfrentamientos.

Las autoridades han cerrado 400 escuelas mientras intentan establecer un diálogo con organizaciones estudiantiles, como informó el sitio RFI. La violencia en las protestas ha llevado a que el Gobierno acuse a la extrema izquierda de instigar los disturbios, lo que ha resultado en aproximadamente 2.000 detenciones y un número significativo de heridos.

El movimiento de protesta comenzó en la región de París y rápidamente se expandió a todo el país, principalmente entre los estudiantes de secundaria, quienes tienen entre 15 y 18 años. Recientemente, también se han sumado estudiantes universitarios a la causa, demandando más recursos para la educación.

El bloqueo de escuelas secundarias se ha intensificado, y los estudiantes han manifestado su descontento a través de barricadas y enfrentamientos con la Policía, generando imágenes de caos y desorden en las calles. En Rennes, por ejemplo, las fuerzas de seguridad han tenido que recurrir a carros lanza-agua para controlar la situación, mientras que en París se observaban bloqueos en el liceo Turgot, donde se escuchaban consignas como: "No pararemos hasta que seamos escuchad@s".

Estudiantes como Simon, de 15 años, expresan su frustración con el sistema educativo, señalando que la carga horaria es excesiva y que no tienen tiempo para actividades extracurriculares. Otra estudiante, Anna, destacó las condiciones climáticas extremas que enfrentan en las aulas, añadiendo que la administración gasta dinero en aspectos superficiales mientras ignora necesidades más críticas.

La violencia urbana ha sido condenada por el Gobierno, que ha señalado que las quejas de los estudiantes son legítimas, pero que la violencia no puede ser tolerada. El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, ha hecho un llamado a los padres para que se involucren y protejan a sus hijos, enfatizando que "en la calle, los niños están en peligro".

Desde el inicio de las protestas, más de 300 policías y gendarmes han resultado heridos, así como 65 trabajadores del ministerio de Educación, incluidos 40 directores de liceo. Las manifestaciones han ocasionado la interrupción de servicios de transporte en varias ciudades, incluyendo Marsella, donde se han implementado clases remotas debido a los disturbios.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha instado a los fiscales a responsabilizar a los padres por los daños causados por sus hijos durante las manifestaciones. Hasta la fecha, se han llevado a cabo aproximadamente 2.000 detenciones, de las cuales el 90% son menores, según informes de la Policía.