Las elecciones en Brasil, un foco de atención para Estados Unidos ante la influencia de China

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) — Washington está observando de cerca los resultados de las elecciones en Brasil en un contexto de creciente competencia económica con China, según informan diversos medios internacionales.

En efecto, la rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín se cierne sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo, donde el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, busca su reelección.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo hacia Flávio Bolsonaro en una reunión en Washington el pasado mayo, de acuerdo con el sitio RFI.

China, por su parte, mantiene un perfil bajo, con declaraciones como la de Wang Huan, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Pekín, quien afirmó: "Brasil ha separado el discurso político de la práctica comercial".

El análisis de Sergio Martín Páez, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, señala que las dinámicas políticas y económicas siguen caminos diferentes.

"Las elecciones en Brasil son más relevantes para Trump que para Pekín. Para Washington, está en juego un alineamiento político en la región que busca recuperar influencia, ya que la mayoría de los países de América Latina tienen a China como su principal socio comercial. Este alineamiento, si no trae mejoras económicas, podría resultar inestable", explica Páez.

Una perspectiva más amplia

La analista María Cervantes ofrece una visión que abarca más que solo Brasil, al señalar: "Observando la región, países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, que han electo gobiernos de derecha, no han cortado relaciones comerciales con China".

"De hecho, muchos de sus líderes han viajado a China para fortalecer el comercio y aumentar las exportaciones hacia ese país", agrega Cervantes.

Pekín representó aproximadamente el 29% del comercio brasileño en los primeros ocho meses de 2026, muy por encima del 11,5% que corresponde a Estados Unidos, según datos oficiales.

"El crecimiento de las relaciones comerciales entre China y Brasil se basó en materias primas como el mineral de hierro y la soja, y luego se diversificó con el petróleo y la carne bovina. El patrón comercial ha sido que Brasil exporta productos de bajo valor agregado y compra manufacturas industriales de China, replicando un esquema comercial similar al que mantuvo con Europa", subraya Páez.

Cervantes también reflexiona sobre el impacto que podría tener una posible victoria de Bolsonaro para China.

"China ya ha lidiado con gobiernos de derecha. Lo que podría suceder es que algunas inversiones en sectores estratégicos, que son motivo de preocupación para Estados Unidos, se enfrenten a mayores obstáculos", concluye.

Durante el mandato de Jair Bolsonaro, entre 2018 y 2022, Brasil continuó siendo parte de la alianza BRICS que incluye a China, lo cual fue una coincidencia entre todos los analistas consultados.