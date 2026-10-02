El piloto de Flydubai relata su valentía tras ser atacado por su copiloto durante un vuelo

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Smit Machchhar, el piloto indio de Flydubai que fue atacado por su copiloto durante un vuelo de Emiratos Árabes Unidos a Israel el pasado miércoles, se expresó desde un hospital en Abu Dabi, afirmando que "no podía dejar que todas esas personas murieran".

Machchhar compartió su relato en una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, donde detalló su experiencia: "Estaba tan herido que me derribaron. En ese momento, sentí que el avión estaba cayendo. Sabía que esa sería mi última oportunidad y que la puerta estaba justo allí". Durante el ataque del copiloto omaní, quien lo agredía con una navaja, el piloto logró abrir la puerta de la cabina.

"Me seguía golpeando, pero logré abrir la puerta y todos entraron", explicó Machchhar, quien, con la colaboración de miembros de la tripulación y algunos pasajeros, pudo neutralizar al agresor y aterrizar el avión (Boeing 737) de manera segura en Arabia Saudita.

El piloto relató que en ese momento "estaba luchando por mi vida" y se dio cuenta de que su valentía era crucial para salvar a los 170 pasajeros a bordo. "Si no demostraba valentía, morirían", añadió durante su conversación con Modi.

Además, compartió que recitó una oración devocional hindú dedicada a la divinidad Hanuman mientras enfrentaba la crisis.

El primer ministro indio elogió a Machchhar, afirmando que "su valentía, paciencia y rapidez para tomar decisiones salvaron la vida de muchas personas", y expresó el orgullo que siente el país por su heroísmo.

En respuesta, el piloto manifestó: "Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo. No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también reconoció la valentía del piloto, calificándolo de "verdadero héroe".

Machchhar fue trasladado a un hospital en Tabuk, Arabia Saudita, y luego a Abu Dabi, donde se encuentra en estado estable. Con 17 años de experiencia en aviación, ha sido comandante durante 11 años.