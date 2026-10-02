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Detienen a falsa esteticista en Rosario por ejercer sin matrícula y promocionar tratamientos

En sus redes sociales, la acusada promocionaba tratamientos médicos en un consultorio.

02/10/2026 | 11:47Redacción Cadena 3

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Detienen a falsa esteticista en Rosario por ejercer sin matrícula y promocionar tratamientos

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) – Una falsa esteticista de la ciudad santafesina de Rosario fue detenida acusada de usar una matrícula ajena. Se supo que la implicada promocionaba tratamientos médicos en un consultorio a través de sus redes sociales.

El operativo se realizó en las últimas horas por parte del personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la PDI en el consultorio ubicado en la calle Ayacucho al 2400, donde se logró la detención de Leila Gagliardi y el secuestro de elementos para la causa.

La causa inició cuando se detectó que la acusada no contaba con matrícula del Colegio de Médicos ni con título universitario habilitante para ejercer la medicina, sumado a que utilizaba la matrícula profesional de otra médica de Rosario.

Se destacó además que en su cuenta de Instagram (que fue dada de baja) se presentaba como doctora con "resultados naturales" a través del uso de "primeras marcas".

Durante el procedimiento se secuestraron jeringas, agujas, pigmentos, ampollas, ácido glicólico, ácido hialurónico, suero fisiológico y otros productos e insumos vinculados a tratamientos estéticos, destaca el medio Rosario 3.

A su vez, en el consultorio se incautaron una máquina centrífuga, una camilla y recipientes para residuos cortopunzantes.

La acusación que afronta en estos momentos es por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario?
Detuvieron a una falsa esteticista que usaba matrícula ajena para promocionar tratamientos médicos.

¿Quién fue detenida?
La implicada es Leila Gagliardi, acusada de ejercer la medicina ilegalmente.

¿Dónde ocurrió la detención?
En un consultorio ubicado en calle Ayacucho al 2400, en Rosario.

¿Qué materiales se secuestraron?
Se incautaron jeringas, pigmentos, ácido hialurónico y otros insumos estéticos.

¿Cuál es la acusación?
La acusada enfrenta cargos por ejercicio ilegal de la medicina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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