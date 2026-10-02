La denunciante de Joaquín Levinton se pronuncia tras renuncia de su abogada

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Paula, la mujer que ha denunciado al cantante Joaquín Levinton, ha emitido un comunicado recientemente luego de que se conociera la renuncia de su abogada Adela González en la causa que investiga al artista por presunto abuso sexual con acceso carnal.

En su denuncia, presentada en el Juzgado N° 50, Paula relata haber mantenido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, durante la cual, según sus declaraciones, fue víctima de abuso sexual bajo los efectos de cocaína. Se menciona que estos incidentes pudieron haber sido grabados, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Después de que Paula ofreciera declaraciones a varios medios, su abogada decidió apartarse del caso. González argumentó que había aconsejado a Paula mantener un perfil bajo hasta que se presentaran todas las pruebas ante la justicia, recomendación que no fue seguida por la denunciante.

La renuncia fue confirmada por Paula en su comunicado, donde expresó su intención de "guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia", en conjunto con su nueva representación legal. Este comunicado surge en un contexto de creciente interés mediático sobre la denuncia que ha realizado contra Joaquín Levinton.

Tras la divulgación del comunicado, la abogada Adela González confirmó su decisión de dejar de representar a Paula, citando diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles permanecen en secreto profesional. González comentó en una entrevista con Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda: "No mediatizo a las víctimas. Mi consejo profesional hacia Paula era que no saliera en los medios, que no hablara hasta que no tuviéramos todo lo judicial presentado".

La abogada también expresó su desacuerdo con la estrategia que Paula estaba adoptando para manejar el caso, señalando que no comparte la forma en la que se ha llevado a cabo la comunicación pública. González había solicitado la remisión de la denuncia al Juzgado N° 6, donde ya existía una causa anterior relacionada con los mismos hechos. Sin embargo, dicha presentación fue archivada debido a que Paula no se presentó para ratificarla ni para cumplir con los requisitos necesarios. "No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa", aclaró la abogada.