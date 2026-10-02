El brote de ébola en Congo ya causa más de 4.000 muertes y se intensifica la lucha por contenerlo

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha cobrado la vida de más de 4.000 personas, según informaron las autoridades, que enfrentan serios desafíos para contener la propagación del virus. El Ministerio de Salud divulgó las últimas cifras el viernes, revelando que han fallecido 4.018 personas de un total de 8.300 casos confirmados, lo que representa casi la mitad de los positivos en lo que se ha convertido en el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia.

El país africano anunció el 15 de mayo el inicio de un brote provocado por el raro virus Bundibugyo, del cual no existe tratamiento ni vacuna disponibles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación por la rápida expansión geográfica del virus, que ha alcanzado nuevas áreas sanitarias, poniendo a prueba unos recursos que ya son escasos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África indicaron en su última conferencia de prensa que el número de casos confirmados parece estar disminuyendo, aunque esto podría ser consecuencia de la inseguridad y las dificultades para lograr la cooperación de las comunidades en algunos de los focos de infección.

A inicios de semana, un político congoleño fue atacado y asesinado por defender las medidas gubernamentales para combatir la enfermedad, lo que resalta las tensiones que afectan tanto a la comunidad sanitaria como a los recursos locales. La desconfianza generalizada hacia los sanitarios y las autoridades ha dificultado los esfuerzos por frenar este 17mo brote de ébola en la nación de África Central.

Las autoridades iniciaron el mes pasado una campaña centrada en las aldeas, pero estos esfuerzos se ven obstaculizados por las creencias de algunos residentes, que consideran el ébola como un engaño. Además, existe una profunda desconfianza hacia el gobierno, alimentada por su manejo de brotes anteriores y por una corrupción crónica.