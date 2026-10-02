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Protestas en India: el movimiento "Cucaracha" pide la renuncia del jefe electoral por cambios en el censo

El movimiento juvenil "Cucaracha" lidera protestas en Mumbai pidiendo la renuncia del jefe de la comisión electoral. Acusan al organismo de manipular listas de votantes para favorecer al partido gobernante de Narendra Modi.

02/10/2026 | 09:19Redacción Cadena 3

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FOTO: Movimiento "cucaracha" exige dimisión de alto funcionario electoral de India por cambios en el censo

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NUEVA DELHI (AP) — El movimiento juvenil "Cucaracha" de India convocó nuevas protestas en el centro financiero del país, Mumbai, el viernes para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral a raíz de una polémica revisión de las listas de votantes.

El movimiento, que comenzó como una campaña en internet y ahora se hace llamar el Partido Popular Cucaracha, obligó al ministro de Educación a renunciar en julio tras sus multitudinarias protestas callejeras. La concentración en Mumbai busca iniciar un nuevo ciclo de manifestaciones en todo el país.

Por otra parte, la policía impidió que grupos estudiantiles y de la sociedad civil se reunieran el viernes en Jantar Mantar —un lugar designado para las protestas en Nueva Delhi— para exigir también la renuncia del comisionado. La policía detuvo a algunos líderes opositores que se dirigían al sitio, que había sido acordonado.

Las protestas se suman a la creciente presión sobre la Comisión Electoral de India, que supervisa los comicios en todo el país. Los críticos y los partidos de la oposición la acusan de modificar los censos de votantes para dar ventaja al gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, encabezado por el primer ministro, Narendra Modi. Tanto la Comisión como el gobierno niegan cualquier irregularidad.

Lectura rápida

¿Qué movimiento está protestando?
El movimiento juvenil "Cucaracha" está llevando a cabo protestas en India.

¿Qué exigen los manifestantes?
Exigen la renuncia del jefe de la comisión electoral del país.

¿Dónde se llevan a cabo las protestas?
Las protestas principales están en Mumbai, pero también en Nueva Delhi.

¿Por qué están protestando?
Acusan a la comisión electoral de manipular las listas de votantes para favorecer al partido gobernante.

¿Qué acciones tomó la policía?
La policía impidió reuniones de grupos estudiantiles en Nueva Delhi y detuvo a algunos líderes opositores.

[Fuente: AP]

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