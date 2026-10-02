Un millón de brasileños votan en el exterior: 14.000 lo harán en Argentina sólo para presidenciales

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Por Federico Albarenque

Un total de 14.000 ciudadanos brasileños residentes en la Argentina quedaron habilitados por las autoridades electorales para emitir su voto en las comicios presidenciales que definirán el futuro político del país vecino.

La nómina local forma parte de un padrón global que supera el millón de electores distribuidos en el exterior.

De acuerdo con las normativas fijadas por la Justicia Electoral de Brasil, los votantes empadronados en territorio argentino solo podrán sufragar de manera exclusiva en la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación.

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Para facilitar el desarrollo del acto comicial en el país, el consulado y las autoridades competentes habilitarán mesas y centros de votación en cinco puntos estratégicos:

Buenos Aires: Concentrará la mayor cantidad de mesas de votación para la comunidad residente en la zona metropolitana.

Córdoba: Habilitará urnas para los electores de la región central del país.

Mendoza: Recibirá a los votantes empadronados en la zona Cuyo.

Paso de los Libres: Punto fronterizo clave en la provincia de Corrientes con alta circulación ciudadana.

Puerto Iguazú: Sede electoral asignada para la comunidad en la provincia de Misiones.