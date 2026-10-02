Argelia restablece la pena de muerte para incendios intencionales tras devastadores fuegos de verano

ARGEL, Argelia (AP) — Los legisladores argelinos aprobaron un proyecto de ley que restablece la pena de muerte en casos de incendios provocados tras los letales y devastadores fuegos de este verano. La iniciativa salió adelante con 307 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones el jueves. Argelia no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993, pero grupos de derechos humanos denuncian que los tribunales siguen imponiendo la pena capital.

El presidente, Abdelmadjid Tebboune, advirtió en agosto que los responsables de los incendios que arrasaron grandes partes del país se enfrentarían a la pena de muerte. Argelia cuenta con una moratoria sobre las ejecuciones desde 1993, cuando se ejecutó a tres insurgentes islamistas condenados por un sangriento ataque en el Aeropuerto Internacional de Argel.

El proyecto de ley también convertirá el secuestro de menores en un delito castigado con la pena capital. "La adopción de la pena de muerte para estos actos es la respuesta legal adecuada para erradicar estos delitos", aseguró el ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa.

La iniciativa recibió el respaldo de conservadores e islamistas, que tienen mayoría en la Asamblea Nacional, la cámara baja. Fue criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.

La cifra oficial de muertos por los incendios forestales fue de 12 personas, pero se cree que la cifra real es mucho mayor. Videos publicados el mes pasado en redes sociales mostraron decenas de ataúdes alineados junto a fosas comunes.

Está previsto que el proyecto de ley sea revisado por la cámara alta del Parlamento antes de su ratificación.