Estados Unidos despliega un tercer portaaviones y 10 mil soldados en Medio Oriente

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El Pentágono ha enviado un tercer grupo de ataque de portaaviones y buques adicionales del Cuerpo de Marines a Medio Oriente, sumando entre 9 mil y 10 mil efectivos estadounidenses a la región, según lo informado por The Wall Street Journal (WSJ).

Funcionarios estadounidenses citados por el medio mencionaron que los buques, aviones de combate, infantes de marina y marineros llegarán a la región a finales de noviembre.

Dos portaaviones, el USS George H.W. Bush y el USS George Washington, ya se encuentran en Medio Oriente, mientras que el portaaviones USS Theodore Roosevelt partió el domingo de su puerto base en San Diego para cumplir con un despliegue programado.

De acuerdo a lo señalado, si el USS George Washington permanece en la región tras la llegada del Roosevelt, habrá tres grupos de ataque de portaaviones por primera vez desde abril en Medio Oriente, lo que podría modificar la dinámica militar en la zona.

El jueves, el presidente Donald Trump declaró en la Casa Blanca que Irán "dejará de existir" a menos que se firme "un acuerdo muy justo". Esta afirmación se produce en medio de negociaciones que se encuentran estancadas. Además, en una entrevista con la revista Time, Trump mencionó que es "posible" que se intensifiquen los bombardeos contra Irán después de las elecciones de medio término.

Asimismo, Trump desestimó las informaciones sobre una supuesta escasez de municiones, calificándolas como fake news.