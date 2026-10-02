La nave Dragon de SpaceX se acopló a la EEI con cuatro astronautas de diversas agencias
La tripulación está integrada por dos astronautas de la NASA, uno de la Agencia Espacial Canadiense y el cuarto de Roscosmos.
FOTO: La tripulación.
Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La nave espacial Dragon de SpaceX, que transporta a cuatro astronautas de la misión Crew-13 de la NASA, se acopló a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un viaje de aproximadamente ocho horas desde su lanzamiento hasta el laboratorio orbital.
El despegue se realizó a las 11:10, hora del este (16:10 GMT), utilizando un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.
El acoplamiento se llevó a cabo de forma autónoma a las 19:05 hora del este (00:05 GMT), de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.
La tripulación está conformada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.
La misión Crew-13 representa la decimotercera rotación de la tripulación de la EEI realizada por una nave Dragon de SpaceX como parte del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.
Los integrantes de la tripulación pasarán varios meses en la estación espacial, llevando a cabo investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas que apoyarán la futura exploración humana de la Luna y Marte, así como estudios que podrían beneficiar a los habitantes de la Tierra, según lo indicado por la NASA.
Investigaciones científicas durante la misión
Durante su estancia, la tripulación realizará una serie de investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas, según informa Xinhua.
Entre las investigaciones se incluye el estudio de tejidos derivados de células madre humanas para avanzar en medicina, el modelado de enfermedades y la futura selección de fármacos relacionados con enfermedades cardíacas y el mal de Parkinson.
Además, se explorará la producción de cultivos en el espacio, se estudiarán anomalías en el flujo sanguíneo y se probarán nuevos equipos de diagnóstico médico para monitorear la salud de la tripulación, agrega la NASA.
Lectura rápida
¿Qué misión realizó la nave Dragon?
La nave Dragon llevó a cabo la misión Crew-13, acoplándose a la EEI.
¿Quiénes forman la tripulación?
La tripulación está compuesta por Jessica Watkins, Luke Delaney, Joshua Kutryk y Sergey Teteryatnikov.
¿Cuándo se realizó el lanzamiento?
El lanzamiento ocurrió el 2 de octubre a las 11:10 hora del este.
¿Dónde despegó la nave?
La nave despegó desde la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.
¿Qué investigaciones se realizarán?
Se realizarán estudios sobre tejidos de células madre, producción de cultivos en el espacio y diagnósticos médicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]