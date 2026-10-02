La nave Dragon de SpaceX se acopló a la EEI con cuatro astronautas de diversas agencias

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La nave espacial Dragon de SpaceX, que transporta a cuatro astronautas de la misión Crew-13 de la NASA, se acopló a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un viaje de aproximadamente ocho horas desde su lanzamiento hasta el laboratorio orbital.

El despegue se realizó a las 11:10, hora del este (16:10 GMT), utilizando un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida.

El acoplamiento se llevó a cabo de forma autónoma a las 19:05 hora del este (00:05 GMT), de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

La tripulación está conformada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

La misión Crew-13 representa la decimotercera rotación de la tripulación de la EEI realizada por una nave Dragon de SpaceX como parte del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

Los integrantes de la tripulación pasarán varios meses en la estación espacial, llevando a cabo investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas que apoyarán la futura exploración humana de la Luna y Marte, así como estudios que podrían beneficiar a los habitantes de la Tierra, según lo indicado por la NASA.

Investigaciones científicas durante la misión

Durante su estancia, la tripulación realizará una serie de investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas, según informa Xinhua.

Entre las investigaciones se incluye el estudio de tejidos derivados de células madre humanas para avanzar en medicina, el modelado de enfermedades y la futura selección de fármacos relacionados con enfermedades cardíacas y el mal de Parkinson.

Además, se explorará la producción de cultivos en el espacio, se estudiarán anomalías en el flujo sanguíneo y se probarán nuevos equipos de diagnóstico médico para monitorear la salud de la tripulación, agrega la NASA.