Capitán de FlyDubai narra su heroica lucha por salvar a los pasajeros tras un ataque de su copiloto

El capitán de la aerolínea FlyDubai, de nacionalidad india, relató en una videollamada en vivo su angustiante experiencia durante un intento de estrellar un vuelo. Aseguró que, tras ser apuñalado por su copiloto, supo que debía levantarse para salvar a los pasajeros. "Tenía muchas heridas. Me había caído", explicó el capitán Machchhar desde un hospital en Abu Dabi. En medio de la desesperación, entendió que si no se ponía de pie, los pasajeros podrían perder la vida.

El ataque ocurrió el miércoles, cuando el avión, que transportaba a 182 personas, se precipitó en un descenso pronunciado. A pesar de las graves lesiones, Machchhar logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió a los pasajeros intervenir y reducir al agresor mientras el Boeing 737 descendía, según testigos y autoridades israelíes. El vuelo fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde se realizó un aterrizaje de emergencia.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que el atacante, de nacionalidad omaní, fue detenido en Arabia Saudí y está siendo interrogado, aunque el motivo del ataque aún no ha sido esclarecido. En un contexto diferente, el presidente del partido de izquierdas Balad, Sami Abou Shehadeh, anunció su decisión de retirar su candidatura para las próximas elecciones generales en Israel.

La retirada de su candidatura se produjo tras la controversia generada por un artículo que publicó en Al-Araby al-Jadeed, donde no condenó el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Aunque posteriormente calificó el ataque de inaceptable, el tribunal está evaluando si sus declaraciones violan una ley israelí que prohíbe la candidatura de quienes incitan al racismo o apoyan la lucha armada contra el país. Abou Shehadeh, quien se presentaba en la Lista Conjunta de los partidos árabes, optó por retirarse para evitar un precedente judicial que pudiera afectar a futuros candidatos palestinos.