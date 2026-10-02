Messi ya está en Rosario: llegó junto a su familia antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi ya está en Rosario. El capitán de la Selección argentina arribó este jueves cerca de las 7 al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en un vuelo privado procedente de Fort Lauderdale, y luego se trasladó junto a su familia hacia el Kentucky Club de Campo, en Funes.

El regreso del rosarino se da durante la fecha FIFA y a pocos días de su despedida de la Selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este sábado a Burkina Faso, desde las 21, en el Estadio Monumental, aunque por el momento no está confirmada la presencia de Messi en ese encuentro.

La jornada central será el martes 6 de octubre, cuando Argentina se mida con Benín desde las 20 en el Monumental. El partido fue organizado por la AFA como parte de la despedida del capitán, en lo que está previsto como su última presentación con la camiseta argentina.

Las entradas para ese encuentro se agotaron rápidamente y crece la expectativa por el homenaje al futbolista surgido en Rosario. Mientras se prepara para su despedida, Messi regresó a la ciudad junto a su familia y permanecerá allí durante las horas previas a la concentración con la Selección.