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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 23°. La humedad es alta y se espera un día fresco.

02/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 2 de octubre

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Este viernes 2 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y la alta humedad pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir.

Para el pronóstico extendido, el sábado 3 de octubre se anticipa un aumento en las temperaturas, con mínimas de 16° y máximas que podrían alcanzar los 30°. El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de un día más cálido. Sin embargo, a partir del domingo 4 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 21°.

El lunes 5 de octubre, las lluvias continuarán, con mínimas de 17° y máximas de 26°. Finalmente, el martes 6 de octubre, se espera un leve repunte en las temperaturas, alcanzando máximas de 31° con lluvias moderadas. Es importante estar atentos a los cambios en el clima, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

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