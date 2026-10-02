La Santa Sede privó a monseñor Ricardo Seirutti del cargo de obispo auxiliar de Córdoba

El Arzobispado de Córdoba informó este viernes que monseñor Ricardo Seirutti fue privado del oficio de obispo auxiliar y vicario general como consecuencia de un proceso judicial canónico ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

El proceso fue sustanciado en el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires y se inició a raíz de denuncias efectuadas por dos personas adultas, quienes alegaron "conductas impropias" de su ministerio episcopal.

Según informó el Arzobispado, la acusación llevó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe a ordenar el proceso, que concluyó en las últimas semanas con un dictamen.

La resolución establece como primera medida la pena de privación del oficio de obispo auxiliar y de otros oficios. Además, dispone la prohibición de recibir nombramientos formales o nuevos oficios y de administrar el sacramento de la penitencia o reconciliación durante cinco años, en los términos del canon 976 del Código de Derecho Canónico.

Seirutti conserva la facultad de celebrar misa y administrar los demás sacramentos, con excepción del sacramento de la penitencia o reconciliación durante el período establecido.

Finalmente, el Arzobispado de Córdoba expresó su cercanía y pidió perdón a las personas afectadas. Asimismo, renovó su compromiso de continuar trabajando para que las acciones de la Iglesia particular sean acordes con el Evangelio.