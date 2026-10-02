Senador Sanders propone prohibir el uso de Flock por parte del gobierno federal

El senador Bernie Sanders presentó el pasado viernes el proyecto de ley denominado "Ban Flock Act", el cual tiene como objetivo prohibir que las agencias federales utilicen lectores automáticos de matrículas (ALPR) o accedan a datos recolectados por estos dispositivos operados por la policía local y empresas privadas. Aunque el título del proyecto sugiere un enfoque específico en Flock, la legislación abarca todos los sistemas de ALPR.

El proyecto permite excepciones únicamente para la recolección de peajes y para usos que sean aprobados por el Congreso en futuras legislaciones, las cuales deberán limitar la retención de datos a un máximo de 48 horas.

En caso de que la ley sea aprobada, los gobiernos estatales y locales sufrirían sanciones financieras si no cumplen con esta normativa. A partir del primer año fiscal posterior a su promulgación, perderían subvenciones de cinco departamentos federales, entre ellos el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, a menos que prohíban el uso de esta tecnología.

Además, los ciudadanos tendrían la posibilidad de demandar al gobierno federal por violaciones a esta ley, y los fiscales generales estatales podrían hacer cumplir la normativa.

Según Sanders, Flock es el mayor proveedor de ALPR en los Estados Unidos, con más de 120,000 cámaras. En un comunicado publicado en febrero, la compañía informó que su red procesa más de 20 mil millones de lecturas de vehículos cada mes.

La empresa ha enfrentado una creciente presión por parte de comunidades que han protestado en contra de sus productos, lo que ha llevado a varias jurisdicciones a suspender el uso de estas cámaras y a cancelar contratos. En agosto, el CEO Garrett Langley, quien anteriormente había afirmado que el uso de las cámaras dependía de las agencias locales, anunció un nuevo período de retención de datos de siete días, reducido de 30 días.

Los clientes de Flock ahora deben utilizar una herramienta de auditoría que bloquea a los oficiales de realizar búsquedas inusuales hasta que sean revisadas. En un caso de abuso de la plataforma, un exoficial de Milwaukee se declaró culpable de conducta indebida tras buscar a su entonces pareja y su ex 179 veces, justificando la razón como "investigación". Durante una reciente entrevista en un podcast, el inversionista Jason Calacanis sugirió un sistema de "doble llave" en el que dos personas deben aprobar una búsqueda, y Langley indicó que la idea está "en la pizarra".

Los co-patrocinadores del proyecto incluyen a la representante Alexandria Ocasio-Cortez y al senador Jeff Merkley.

El evento Disrupt 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el centro de San Francisco, donde se espera que Langley participe en una conversación sobre estos temas.