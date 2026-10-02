Dura advertencia de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis con hermanos pobres"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV encontrará durante su visita a la Argentina un país marcado por la división, la intolerancia y una crisis social que se prolonga desde hace años.

Después de una misa en la Catedral Metropolitana, expresó: "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta".

El prelado señaló que la polarización impacta en la vida cotidiana. "Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", remarcó. También lamentó que un gran número de personas atraviese dificultades y viva en la pobreza desde hace muchos años.

Al referirse a la persistencia de la crisis, apeló a un recuerdo familiar: "Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: 'Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante'. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sus declaraciones se produjeron en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este fin de semana. García Cuerva vinculó la caminata hacia la Basílica con la preparación espiritual para recibir al Pontífice, cuya visita está prevista para noviembre.

Para esta edición se espera la participación de más de un millón de peregrinos. El operativo contará con miles de voluntarios y la colaboración de los distintos niveles de gobierno.

Pese a ese diagnóstico, el arzobispo destacó que el país conserva la esperanza y la voluntad de salir adelante. "No baja los brazos", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-