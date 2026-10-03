Receta fácil de tarta de queso sin azúcar: deliciosa y nutritiva
Descubre cómo hacer una tarta de queso fresco batido desnatado con solo cuatro ingredientes, ideal para quienes buscan opciones saludables y nutritivas. Perfecta para dietas especiales.
FOTO: Tarta de queso fresco batido desnatado sin azúcar
La repostería puede ser un placer, y aún más si se elige una opción sin azúcares añadidos, fácil de preparar y con pocos ingredientes. En DAP, no se promueve la idea de que la repostería casera siempre sea más saludable, ni que los postres fitness superen a las recetas tradicionales en sabor. Sin embargo, existen alternativas que vale la pena considerar. Una de las preparaciones más populares en mi hogar son las tartas o pasteles con base láctea cremosa, como las tartas de queso o postres con yogur.
Estas recetas son sencillas de adaptar a diversas dietas, ya que se puede sustituir el azúcar por diferentes edulcorantes, lo cual resulta más complicado en masas como los bizcochos. La ventaja de estos postres cremosos es que son más nutritivos y permiten incorporar proteínas de calidad a la dieta. Por ello, la receta de tarta de queso fresco batido desnatado se ha convertido en un clásico en mi cocina. Esta tarta se puede preparar con el lácteo que se prefiera, ya sea el queso batido típico del supermercado, yogur natural o una combinación de ambos.
Desde que se popularizó el skyr, he comenzado a preferir este tipo de yogur, ya que no requiere escurrir el líquido como el queso batido desnatado y tiene una acidez menor, aportando una cremosidad superior. La receta básica solo necesita cuatro ingredientes: huevos, medio kilo del lácteo elegido, un almidón sin gluten (como maizena, yuca, harina de arroz, harina de teff, harina de quinoa o alforfón) y edulcorante al gusto. Para quienes prefieren no usar edulcorante, se puede aromatizar la mezcla con esencia de vainilla y ralladura de limón, o sustituir el almidón por proteína en polvo del sabor deseado, como vainilla.
Además, existen proteínas en polvo veganas sin azúcar que ofrecen un aroma y dulzor equilibrado, ideales para quienes tienen intolerancia a la lactosa y desconfían de las proteínas de suero de leche. Es importante tener paciencia y dejar enfriar la tarta horneada, permitiendo que repose unas horas en la nevera, ya que así se logra una mejor textura y sabor.
Esta tarta se puede servir con las frutas preferidas, mermelada sin azúcar, cacao puro espolvoreado, coco rallado o simplemente sola. En DAP, esta receta saludable se convierte en la opción perfecta para quienes desean disfrutar de un dulce sin complicaciones, sin harina, mantequilla ni azúcares añadidos.
Lectura rápida
¿Qué receta se presenta?
Una tarta de queso fresco batido desnatado sin azúcares añadidos.
¿Cuáles son los ingredientes principales?
Huevos, queso fresco batido desnatado, almidón sin gluten y edulcorante al gusto.
¿Por qué es recomendable?
Es nutritiva, fácil de preparar y se adapta a diversas dietas especiales.
¿Qué tipo de yogur se sugiere usar?
Se recomienda el yogur tipo skyr por su cremosidad y menor acidez.
¿Cómo se puede servir la tarta?
Se puede acompañar con frutas, mermelada sin azúcar, cacao puro o coco rallado.