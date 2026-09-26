Descubre el delicioso arroz con coco, un postre emblemático de la cocina venezolana

El arroz con coco se ha consolidado como uno de los postres más icónicos de la cocina venezolana, especialmente en las regiones costeras del país, donde el coco es un ingrediente esencial en la gastronomía local. Este postre se elabora cociendo el arroz en una mezcla de leche y coco, endulzado con azúcar o panela, y aromatizado con canela y clavos de olor. El resultado es un dulce cremoso que recuerda al tradicional arroz con leche, pero con un toque tropical que lo distingue.

Sin embargo, el arroz con coco no es exclusivo de Venezuela. Muchos países de Latinoamérica poseen sus propias versiones de este platillo, aunque no siempre se sirve como postre. En diversas regiones del Caribe y de Centroamérica, el arroz con coco se prepara en versiones saladas, lo que demuestra la versatilidad de este ingrediente.

La buena noticia es que todos los ingredientes necesarios para preparar este postre se pueden encontrar fácilmente en cualquier supermercado. Si no se dispone de panela, es posible sustituirla por azúcar moreno sin que esto afecte significativamente el resultado final. En esta receta se parte de arroz blanco de grano largo que ya ha sido cocido previamente, lo que permite agilizar el proceso y concentrarse en el sabor del coco y las especias, que son el verdadero secreto de este delicioso postre.

Ingredientes (para 4 personas):

400 g de arroz de grano largo ya cocido

300 mL de leche

400 mL de leche de coco

150 g de leche condensada

150 g de coco rallado seco

80 g de panela

1 rama de canela

2 clavos de olor

canela molida al gusto

Cómo hacer arroz con coco venezolano

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 2 h 50 min

Elaboración: 15 min

Cocción: 35 min

Reposo: 2 h

Para comenzar, se debe mezclar la leche de coco, la leche entera, la panela y el coco rallado en una olla, junto con los palitos de canela y los clavos de olor. Esta mezcla se calienta a fuego suave, evitando que hierva con fuerza, durante unos minutos para que las especias y el coco liberen su aroma. Posteriormente, se vierte esta leche infusionada sobre el arroz ya cocinado.

El arroz se cocina destapado a fuego bajo, removiendo con frecuencia para que no se pegue al fondo, hasta que espese y adquiera la textura cremosa característica. En los últimos minutos de cocción, se añade la leche condensada, que aporta un dulzor adicional y más cuerpo al plato. Antes de servir, se deben retirar los palitos de canela y los clavos enteros, y se deja reposar el arroz en la nevera durante un par de horas para que termine de cuajar. Al momento de servir, se puede espolvorear un poco de canela molida por encima.

Para acompañar el arroz con coco, un té o un café resulta ideal para equilibrar el dulzor del coco y la panela, cerrando así una deliciosa sobremesa.