Meta lanza Muse Gadgets: crea tu propio dispositivo con inteligencia artificial

Meta presentó su nuevo proyecto llamado Muse Gadgets, una iniciativa de código abierto que permite a los desarrolladores crear dispositivos de hardware que se conectan a su agente personal de inteligencia artificial, Muse. Este anuncio se realizó el pasado viernes y busca atraer a entusiastas y desarrolladores interesados en la creación de gadgets innovadores.

La empresa proporcionó firmware de código abierto, así como un kit de desarrollo de software basado en Linux, junto con varias ideas de proyectos para inspirar a los usuarios. Entre las sugerencias, se incluye la posibilidad de equipar a Muse con una pantalla de tinta electrónica a color o integrarlo en un dispositivo que se conecte al puerto HDMI de un televisor.

Los usuarios tienen la libertad de configurar computadoras de bajo costo, como una Raspberry Pi o una placa ESP32, y conectar Muse a una variedad de dispositivos, incluyendo pantallas, botones, sensores y actuadores. Esta flexibilidad se alinea con la visión de Meta de expandir las capacidades de Muse más allá de un simple chatbot.

Para apoyar a los desarrolladores, Meta estableció un canal de Discord donde los usuarios pueden intercambiar ideas y resolver dudas sobre el uso de Muse Gadgets.

El equipo de Meta también experimentó con el código y creó un dispositivo llamado Muse Home Link, que permite a Muse conectarse a una red doméstica y comunicarse con dispositivos inteligentes como altavoces y televisores. Nat Friedman, jefe de producto en los Superintelligence Labs de Meta, compartió en una publicación que se produjeron 5,000 de estos dispositivos, que se están ofreciendo de forma gratuita a los suscriptores de Muse mientras duren las existencias.

Friedman mencionó que el interés por el Home Link fue notable, ya que su publicación recibió cerca de 30,000 visualizaciones en pocas horas, lo que sugiere que estos dispositivos gratuitos se están reclamando rápidamente. Se espera que Home Link esté listo para enviar en unas pocas semanas.

A pesar de que Muse Gadgets puede no tener un atractivo masivo, se integra perfectamente en la estrategia de Meta para hacer de Muse un sistema más robusto y versátil. Además de dirigirse a los consumidores, Meta busca atraer también a pequeñas empresas y corporaciones con su oferta de inteligencia artificial. Recientemente, la compañía lanzó Muse para Pequeñas Empresas, un servicio gratuito con límites de uso que conecta Muse a herramientas como Shopify, Dropbox y Slack.

Este enfoque de Meta refleja un compromiso por ampliar su presencia en el ámbito de la inteligencia artificial, no solo para usuarios individuales, sino también para el sector empresarial.