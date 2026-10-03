Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre
Este sábado 3 de octubre, Salta presentará temperaturas que oscilarán entre 12° y 31°. Se espera cielo parcialmente nublado y alta humedad, con vientos suaves del norte.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el sábado 3 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
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En este momento, Salta presenta un estado de cielo con broken clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 15°. La humedad es alta, con un 92%, y la visibilidad se mantiene en 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1009 hPa.
El clima hoy sábado 3 de octubre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 32°. Durante el día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una humedad que podría generar sensación de bochorno. Los vientos serán suaves, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables en las horas de mayor calor. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en la ciudad.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, con pronóstico de light rain. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, también con light rain. El martes 6 de octubre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 27°, bajo un cielo despejado. El miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 31°, con posibilidad de light rain. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con pronóstico de light rain.