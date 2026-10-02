Allanamientos en Brasil por posible ataque a la embajada de Estados Unidos

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La Policía Federal de Brasil llevó a cabo este viernes dos allanamientos en Brasilia y San Pablo en el contexto de una investigación sobre un posible plan contra la embajada y los consulados de Estados Unidos en el país sudamericano, según informó la institución.

Un comunicado de la Policía Federal detalla que los agentes actuaron contra dos sospechosos bajo la orden de un juez de primera instancia del Distrito Federal, en una investigación que sigue bajo secreto judicial.

Durante los operativos, se incautaron computadoras y teléfonos celulares que serán objeto de análisis pericial. La Policía Federal también indicó que hasta el momento no ha identificado a sospechosos relacionados con organizaciones criminales.

Esta investigación se hizo pública un día después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la atención presencial en su Embajada en Brasilia y en sus consulados, aduciendo razones de seguridad, aunque no se especificaron los servicios afectados.

Por su parte, la embajada de Australia en Brasil también comunicó el cierre de sus instalaciones por "cuestiones de seguridad", aunque fuentes oficiales brasileñas afirmaron que no hay indicios de amenazas contra la representación australiana y que esta decisión se tomó tras la medida anunciada por Estados Unidos.

Agencia NA