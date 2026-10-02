Los precios de alimentos a nivel global alcanzan su punto más alto en cuatro años

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- En septiembre, los precios de los alimentos a nivel mundial se incrementaron a su nivel más alto en casi cuatro años, como resultado de problemas logísticos y preocupaciones relacionadas con el clima, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO mostró un promedio de 136,0 puntos en septiembre, en comparación con los 134,0 puntos revisados de agosto, marcando su mayor valor desde noviembre de 2022.

Los precios de referencia de cereales, azúcar y aceites vegetales aumentaron el mes pasado, mientras que los costos de la carne y productos lácteos experimentaron una baja.

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, destacó que las interrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Negro, junto con los efectos climáticos, están generando presión sobre la energía, el transporte y los productos alimentarios básicos.

Torero advirtió que si esta presión se mantiene, podría afectar los precios de los alimentos al consumidor, especialmente en naciones que dependen de las importaciones de alimentos y energía.

La FAO indicó que las preocupaciones por un fuerte fenómeno climático El Niño han llevado a un aumento en los precios internacionales del azúcar, alcanzando sus máximos en 18 meses, mientras que las alteraciones comerciales en el mar Negro, a causa de conflictos, han impulsado los futuros del trigo a su nivel más alto en tres años a principios de septiembre.

La FAO pronosticó que la producción global de cereales en 2026 llegará a 2.979 millones de toneladas métricas, manteniéndose casi sin cambios respecto a sus estimaciones anteriores.

A pesar de ser un 2,1 por ciento inferior al nivel de 2025, esta cifra seguiría siendo la segunda más alta en la historia. Además, la FAO redujo su pronóstico del comercio mundial de cereales para 2026-2027 en un 0,7 por ciento en comparación con septiembre, citando expectativas más bajas para las exportaciones de trigo y maíz debido a las limitaciones en las rutas marítimas del mar Negro.