Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

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El número de sorteo 26577, correspondiente a la Quiniela Nocturna, se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8343, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8343

2° 5269

3° 6794

4° 3514

5° 3701

6° 4475

7° 6297

8° 3963

9° 8959

10° 0195

11° 8573

12° 1447

13° 9606

14° 5422

15° 3652

16° 4683

17° 4574

18° 3504

19° 7437

20° 2815