Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.
El sorteo número 26577 de la Quiniela Nocturna se realizó el viernes 2 de octubre a las 21:00, destacando el número 8343 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Balcon)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26577, correspondiente a la Quiniela Nocturna, se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8343, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8343
2° 5269
3° 6794
4° 3514
5° 3701
6° 4475
7° 6297
8° 3963
9° 8959
10° 0195
11° 8573
12° 1447
13° 9606
14° 5422
15° 3652
16° 4683
17° 4574
18° 3504
19° 7437
20° 2815
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26577 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 8343.
¿Qué significa el número 8343?
Se interpreta como "A primera (Balcon)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.