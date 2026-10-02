Sancor Seguros celebra 80 años y apuesta a la salud, la tecnología y la educación

FOTO: Sancor Seguros celebra y apuesta a la salud, la tecnología y la educación.

El Grupo Sancor Seguros celebra sus 80 años con proyectos vinculados a la ciberseguridad, la salud, la educación y la incorporación de inteligencia artificial, y con una estrategia de crecimiento apoyada en su origen cooperativo y en las relaciones a largo plazo.

En una entrevista con Cadena 3 desde Sunchales, Santa Fe, el presidente del grupo, Carlos Casto, y su CEO, Alejandro Simón, repasaron la evolución de la organización y los desafíos para los próximos años.

Casto explicó que la cooperativa amplió su actividad más allá del negocio asegurador, con empresas dedicadas a los riesgos del trabajo, la medicina prepaga y los desarrollos inmobiliarios en distintos puntos del país. “Hoy somos un grupo económico”, señaló, y destacó que esa diversificación permite ofrecer más productos y llegar a más personas.

Consultado sobre cómo sostener el crecimiento frente a los vaivenes económicos y políticos de la Argentina, el presidente vinculó la respuesta con la forma de trabajar de la organización. “No priorizamos la utilidad inmediata, buscamos crear relaciones a largo plazo”, afirmó.

En ese sentido, Casto sostuvo que los emprendimientos se piensan con un horizonte que supera los dos o tres años. Reconoció que esa decisión implica asumir riesgos y señaló que la experiencia del grupo en su gestión ayuda a proyectar hacia el futuro. También remarcó que los vínculos con las personas trascienden el resultado económico de cada negocio y permiten sostener las relaciones incluso en períodos de inestabilidad.

Por su parte, Simón definió la conducción del grupo como una responsabilidad, un orgullo y un desafío. Planteó que quienes lo sucedan deben poder valorar el trabajo de la actual gestión del mismo modo en que hoy se reconoce a los pioneros que hicieron crecer la empresa.

El CEO aclaró que ese objetivo no se limita al tamaño de la organización: también supone preservar los principios del cooperativismo, la producción y el trabajo, sin que la expansión altere esos valores.

Al abordar los planes futuros, Simón aseguró que existen proyectos concretos y una planificación a cinco, diez años y más allá. Explicó que, como entidad cooperativa, la compañía no busca la máxima rentabilidad posible, sino “la mínima rentabilidad necesaria que nos permita seguir creciendo y llegar a cada vez más gente con una propuesta honesta y que sirva”.

Entre las áreas de desarrollo mencionó la ciberseguridad, con una propuesta que incluya tanto seguros como servicios para ayudar a las personas a protegerse mejor.

También señaló la longevidad como un desafío para el grupo. Según explicó, la caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida obligan a trabajar sobre la calidad de esos años adicionales, un campo en el que pueden intervenir los seguros, los servicios de salud y empresas como Prevención Salud.

Sobre la inteligencia artificial, Simón planteó que su incorporación debe fortalecer el trabajo de las personas y mejorar su calidad. El propósito, explicó, es “hacer que la inteligencia, junto con la persona, sea más fuerte y pegue un salto de calidad”, sin buscar su reemplazo.

El ejecutivo también mencionó la incubación de empresas a través de CITES, las iniciativas de triple impacto de Sancor Seguros Impulsa y las actividades educativas del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES).

En materia educativa, advirtió que la menor cantidad de chicos representa un desafío para la demanda, mientras crece la necesidad de educación financiera. Planteó que esa formación es necesaria para afrontar las tentaciones que llegan de la mano de la tecnología, como las apuestas digitales.

Durante la entrevista, Simón también destacó el papel de la red de productores asesores de seguros. “Son nuestra columna vertebral”, sostuvo, y explicó que su tarea resulta fundamental para informar sobre las coberturas y acompañar a los asegurados cuando ocurre un siniestro.

Para el CEO, las diferencias entre compañías se hacen visibles cuando llega el momento de cumplir con la prestación. En ese contexto, remarcó que, aunque la tecnología modifica el acceso a la información, las personas siguen necesitando atención y contención al contratar una póliza y utilizar el servicio.

“El productor asesor es nuestro ADN”, afirmó Simón, quien consideró que ese vínculo humano mantiene su vigencia en un mercado cada vez más atravesado por la tecnología.